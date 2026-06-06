Правительство Венгрии прекратило выдачу новых разрешений в рамках программы привлечения работников из стран, не входящих в Евросоюз. Решение стало одним из первых крупных шагов нового премьер-министра Петера Мадьяра после прихода к власти.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр начал реализацию одного из ключевых обещаний своей избирательной кампании. Правительство страны прекратило выдачу новых видов на жительство в рамках программы трудовой миграции для граждан государств, не входящих в Европейский союз.

Соответствующий указ опубликован в официальном государственном вестнике. Он отменяет действие механизма, который был введён при прежнем правительстве во главе с Виктор Орбан для упрощённого привлечения иностранной рабочей силы.

Мадьяр возглавил правительство 9 мая после победы его партии Тиса на парламентских выборах. Во время кампании он неоднократно критиковал практику массового привлечения работников из третьих стран и обещал пересмотреть миграционную политику.

По оценкам, сейчас в Венгрии работают около 90 тысяч граждан государств, не входящих в ЕС. Это примерно 2% всей рабочей силы страны.

Большинство иностранных работников заняты в автомобильной и аккумуляторной промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и сфере доставки. Наиболее многочисленными группами являются граждане Филиппин, Украины, Китая, Вьетнама и Индии.

Что важно знать: речь не идёт о полном запрете на выдачу разрешений на проживание иностранцам. Ограничения касаются именно специальной упрощённой программы трудовой миграции, действовавшей при прежнем правительстве.

Согласно новым правилам, уже выданные виды на жительство сохранят силу до окончания срока действия. При этом власти пока не уточнили, смогут ли их владельцы продлить разрешения в будущем.

Сторонники реформы утверждают, что она поможет увеличить возможности трудоустройства для самих венгров и снизит давление на уровень заработных плат. Именно такие аргументы Мадьяр использовал во время предвыборной кампании.

Однако представители бизнеса и отраслевых организаций указывают на другую проблему. По их данным, во многих секторах экономики страны уже сейчас ощущается нехватка работников, и иностранная рабочая сила помогает компенсировать дефицит кадров.

Таким образом, новое решение может стать одним из первых серьёзных испытаний для экономической политики правительства Мадьяра. В ближайшие месяцы станет понятно, насколько рынок труда сможет адаптироваться к сокращению притока работников из стран вне Европейского союза.