Документальное кино давно перестало быть жанром исключительно для любителей научно-популярных программ.

Сегодня лучшие документальные проекты способны держать в напряжении не хуже детективов и триллеров, а реальные истории порой оказываются куда невероятнее любого сценария. Собрали семь документальных фильмов и сериалов Netflix, которые стоит посмотреть каждому.

1. «Дело Люси Летби»

Оригинальное название: Lucy Letby: The Case Against a Nurse

Жанр: документальный, криминал

Страна: Великобритания

Режиссер: Доминик Сивьер

Документальный фильм посвящен одному из самых громких уголовных дел последних лет в Великобритании. В центре внимания — медсестра Люси Летби, признанная виновной в убийстве новорожденных детей в отделении интенсивной терапии.

Авторы подробно восстанавливают ход расследования, рассказывают о судебном процессе и пытаются разобраться, почему преступления оставались незамеченными столь долгое время.

2. «К востоку от стены»

Оригинальное название: East of Wall

Жанр: документальный

Страна: США

Режиссер: Кейт Бикрофт

После смерти мужа Табата Зимига остается одна с дочерью-подростком на ранчо в Южной Дакоте. Семья зарабатывает на жизнь разведением и продажей лошадей, а дополнительную известность хозяйке приносит популярность в социальных сетях.

Постепенно ранчо превращается в своеобразное убежище для подростков, которые помогают в работе и становятся частью необычного сообщества. Это искренний фильм о выживании, ответственности и человеческой поддержке.

3. «Динозавры»

Оригинальное название: The Dinosaurs

Жанр: документальный, исторический

Страна: США, Великобритания

Масштабный проект о жизни и эволюции динозавров, рассказывающий о том, как эти древние существа появились, развивались и в течение миллионов лет господствовали на Земле.

Благодаря современным научным данным и визуальным технологиям сериал предлагает по-новому взглянуть на самых известных обитателей доисторического мира.

4. «Создавая убийцу»

Оригинальное название: Making a Murderer

Жанр: документальный, криминал

Страна: США

Режиссеры: Лора Риччарди, Мойра Демос

Один из самых известных документальных сериалов последних лет.

История Стивена Эйвери начинается с несправедливого приговора: мужчина проводит в тюрьме 18 лет за преступление, которого не совершал. После освобождения он подает многомиллионный иск против правоохранительных органов, однако вскоре сам оказывается обвиняемым в новом убийстве.

Сериал подробно исследует расследование, судебный процесс и многочисленные противоречия, вызвавшие бурные дискуссии о работе американской системы правосудия.

5. «Наша планета»

Оригинальное название: Our Planet

Жанр: документальный, природа

Страна: Великобритания, США

Один из самых красивых документальных сериалов о природе, созданных за последние годы.

Каждый эпизод посвящен отдельным уголкам планеты — от арктических льдов и джунглей до океанов, пустынь и лесов. Проект не только демонстрирует удивительное разнообразие жизни на Земле, но и напоминает о том, насколько хрупкими остаются многие экосистемы.

6. «Последний танец»

Оригинальное название: The Last Dance

Жанр: документальный, спорт

Страна: США

Режиссер: Джейсон Хехир

История легендарного сезона баскетбольного клуба «Чикаго Буллз» 1997–1998 годов и карьеры одного из величайших спортсменов всех времен — Майкла Джордана.

Редкие архивные записи, закулисные кадры и интервью с участниками событий позволяют увидеть, как создавалась одна из самых успешных спортивных команд в истории НБА.

7. «Обратный отсчет: космическая миссия Inspiration4»

Оригинальное название: Countdown: Inspiration4 Mission to Space

Жанр: документальный

Страна: США

Этот проект рассказывает о подготовке и полете экипажа Inspiration4 — первой полностью гражданской орбитальной космической миссии.

Камеры сопровождают участников на всех этапах подготовки, показывая физические испытания, психологические нагрузки и путь обычных людей к историческому полету в космос.

Почему документалки сегодня смотрят миллионы

Современная документалистика все чаще использует приемы художественного кино: напряженный монтаж, драматургию, неожиданные повороты и сильные личные истории. Благодаря этому такие проекты способны увлечь даже тех зрителей, которые обычно предпочитают триллеры, детективы или фантастику.

А главное — все эти истории произошли на самом деле, что делает их еще более впечатляющими.

Документальное кино давно вышло за рамки образовательного жанра. Сегодня оно умеет удивлять, интриговать и держать в напряжении не хуже самых популярных сериалов и блокбастеров. Если хочется посмотреть что-то захватывающее, но основанное на реальных событиях, эти семь проектов станут отличным выбором.