Министр юстиции Германии высказалась за усиление формулировок законодательства о согласии на секс и введение принципа, что "только "да" означает "да" – вместо действующего подхода, что „нет" означает "нет". Об этом сообщает Tagesschau.

Федеральный министр юстиции Германии Стефани Хубиг выступает за внесение изменений в действующее уголовное законодательство относительно того, что считать сексом по взаимному согласию.

Она предлагает применять более жесткий подход о том, что "только "да" означает "да" – вместо действующего с 2016 года подхода, что „нет" означает "нет". С новым подходом, сексуальный акт будет считаться таким, что был по взаимному согласию, только если все стороны четко выразили свое согласие и были в состоянии, когда осознавали свои действия.

Хубиг планирует обсудить этот вопрос в рамках правительственной коалиции. В федеральном правительстве уже есть широкая поддержка того, чтобы ввести этот подход в законодательстве в отношении несовершеннолетних.

"Думаю, что мы сейчас должны также обсудить с коалицией, можем ли мы сделать полноценный шаг", – сказала министр. Она отметила, что это обеспечит лучшую защиту пострадавших и более четкие правила.

По действующему немецкому законодательству, изнасилованием может считаться только тот случай, когда сторона, которая не желала секса, четко заявила о нежелании. С 2016 года, с тех пор как действует принцип "нет" означает "нет", уже не требуется факта физического сопротивления, чтобы впоследствии могли признать, что секс произошел против воли.