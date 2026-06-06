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Избили и отобрали деньги: в юрмальской электричке напали на кондуктора 0 299

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Электричка.
ФОТО: LETA

В ночь на 6 июня в поезде, следовавшем из Риги в Кемери, произошло нападение на кондуктора-контролера. Женщину после инцидента доставили в медицинское учреждение, а полиция начала расследование.

Как сообщило предприятие Vivi, инцидент произошел около полуночи на рейсе Рига - Кемери. Поезд отправился из Риги в 23.00 и должен был прибыть в Кемери в 23.58.

По данным компании, нападение произошло между остановками Слока и Кемери. Молодой человек применил физическое насилие в отношении кондуктора, после чего похитил принадлежащую предприятию сумку. В ней находились денежные средства и рабочее оборудование.

После случившегося кондуктора доставили в медицинское учреждение. Других пострадавших, по информации Vivi, нет.

Компания сообщает, что после инцидента человек вышел на станции Кемери примерно в 00.05. И растворился в темноте.

О произошедшем проинформирована Государственная полиция, сейчас ведется расследование.

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#полиция #железная дорога #транспорт #преступность #нападение
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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