Экс-судья Конституционного суда Гунарс Кусиньш о том, как нужно выбирать партии и кандидатов в депутаты.

Бывший судья Конституционного суда и бывший глава юридического бюро Сейма Гунарс Кусиньш в интервью Латвийскому радио дал свой "рецепт", как голосовать на выборах. "Поизучайте, как сейчас модно говорить, "кредитную историю" как партий, так и самих политиков - что у них было в прошлом. Оценивая же кандидатов в депутаты, я бы руководствовался тремя критериями. Во-первых, выступает ли кандидат в депутаты за то, что правительство отчитывается перед Сеймом. Если кто-то выступает за авторитарный режим, то из истории мы знаем, что это никогда ни к чему хорошему не приводило.

Во-вторых, поддерживает ли кандидат в депутаты прозрачность бюджета. У нас и так сравнительно маленький бюджет и нельзя допустить, чтобы его растащили.

И третий критерий - насколько для кандидата в депутаты важно соблюдение прав человека", - отметил известный юрист.