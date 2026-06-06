Городское самоуправление объявило несколько электронных аукционов на право аренды территорий. Победители аукционов должны будут разместить на соответствующих земельных участках шкафчики для хранения личных вещей.

Предполагается, что срок аренды территорий будет действовать до конца 2031 года.

В самоуправлении пояснили агентству LETA, что городская дума решила организовать аукционы на право аренды семи мест: пяти непосредственно на пляже — в Булдури, Дзинтари, Майори, Дубулты и Каугури, а также двух мест на расположенных рядом с пляжем автостоянках на улице Дзимтенес и на 36-й линии, где также будут установлены шкафчики для хранения вещей.