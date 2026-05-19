Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель призвала лидеров Европейского Союза к прямым переговорам с Россией с целью прекращения войны в Украине, однако сама она не планирует участвовать в этом процессе. Передает bb.lv со ссылкой на Euractiv.

Меркель дала понять, что не считает себя, как бывшего чиновника, подходящей кандидатурой на роль переговорщика. Она отметила, что президент России Владимир Путин "серьезно воспримет" только нынешних лидеров ЕС.

"Я сожалею о том, что, на мой взгляд, Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал", – сказала она во время мероприятия в Берлине в понедельник.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу активизировать дипломатические усилия для прекращения войны России против Украины. Она "лично считает абсолютно правильным" оказывать военную поддержку Украине и вдобавок создавать сдерживающий эффект для России, заявила Меркельна форуме в Берлине, организованном немецкой телерадиокомпанией WDR. "О чем я сожалею, так это о том, что Европа, на мой взгляд, не использует в достаточной мере свой дипломатический потенциал", - приводит ее слова агентство AFP.

"Дипломатия всегда была второй стороной медали, в том числе во время холодной войны. Военное сдерживание плюс дипломатическая активность - я считаю это важным", - подчеркнула экс-канцлер. Она добавила, что, по ее мнению, "недостаточно", если только президент США Дональд Трамп будет поддерживать контакт с Россией.

Бывшая канцлер, которая в течение шестнадцати лет пребывания на посту главы Германии поддерживала напряженные, но в основном функциональные отношения с российским лидером, подчеркнула необходимость сохранения открытых дипломатических каналов.

Ее замечания прозвучали на фоне спекуляций о том, что она может выступить в роли специального посланника ЕС для прекращения войны в Украине.