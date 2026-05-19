Мигель Диас-Канель заявил, что возможное военное нападение США на Куба приведет к «кровавой бойне с непредсказуемыми последствиями». На фоне растущей напряженности Гавана обвинила Вашингтон в попытке создать предлог для усиления давления и потенциальной агрессии.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что возможное военное нападение США на страну приведет к "кровавой бойне с непредсказуемыми последствиями", сообщает CNN.

По словам кубинского лидера, остров не представляет угрозы для США и не имеет агрессивных намерений в отношении какой-либо страны. В то же время он подчеркнул, что Куба имеет законное право защищаться от внешней агрессии.

"Куба не представляет никакой угрозы, а также не имеет агрессивных планов или намерений в отношении какой-либо страны. Она не имеет их и в отношении США, и никогда не имела, о чем правительству этого государства хорошо известно".

Кубинский лидер заявил, что Куба "уже страдает от многомерной агрессии со стороны США", и подчеркнул, что это "не может ни логично, ни честно использоваться в качестве повода для развязывания войны против благородного кубинского народа".

Министр иностранных дел страны Бруно Родригес добавил, что администрация Дональда Трампа "день за днем фабрикует дело, чтобы оправдать безжалостную экономическую войну против кубинского народа и возможную военную агрессию".

"Те, кто стремится незаконно напасть на Кубу, прибегают к любым поводам, какими бы лживыми и нелепыми они ни были, чтобы оправдать нападение, которое противоречит общественному мнению в США и мире", – написал глава МИД Кубы.

На фоне угрозы вторжения Гражданская оборона Кубы начала распространять среди населения инструкции на случай войны. Гражданам рекомендуют подготовить аварийные рюкзаки с продуктами длительного хранения и реагировать на сирены воздушной тревоги.

17 мая американское издание Axios со ссылкой на данные разведки сообщило, что Куба приобрела более 300 военных беспилотников, предположительно российских и иранских, а также якобы обсуждала планы их применения для нанесения ударов по военно-морской базе США в заливе Гуантанамо, американским военным кораблям и городу Ки-Уэст в штате Флорида.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в ответ обвинил США в том, что они сфабриковали дело об угрозе беспилотников, чтобы оправдать экономические санкции и потенциальное военное вторжение. В понедельник, 18 мая, США ввели санкции против 11 кубинских высокопоставленных чиновников, среди которых министр связи и руководство парламента, а также против главного разведывательного ведомства страны и министерства внутренних дел.

Кроме того, Министерство юстиции США планирует 20 мая предъявить уголовные обвинения 94-летнему бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро по делу о сбивании в 1996 году двух самолетов гуманитарной организации Brothers to the Rescue.

На фоне санкций, обвинений в подготовке атак беспилотниками и разговоров о возможном вторжении ситуация в регионе Карибского бассейна становится все более тревожной, сообщает bb.lv.