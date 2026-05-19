Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Пекин с двухдневным визитом, в ходе которого планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами.

В состав российской делегации вошли министры, высокопоставленные чиновники и руководители крупнейших российских компаний, включая главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, а также руководителей «Газпрома» и «Роснефти».

Переговоры Путина и Си состоятся в среду.

По данным Кремля, стороны планируют обсудить стратегическое партнерство, международную ситуацию и региональные конфликты.

Особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству.

После введения западных санкций из-за войны против Украины Россия стала значительно сильнее зависеть от торговли с Китаем — прежде всего в энергетике, промышленности и поставках технологий.

Фактически Китай сейчас остается для Москвы одним из главных внешнеэкономических партнеров и важнейшим рынком сбыта российских ресурсов.

В Кремле сообщили, что по итогам визита планируется подписание около 40 документов. Они будут касаться торговли, транспорта, промышленности, строительства и международного сотрудничества.

Кроме того, Москва и Пекин намерены подписать совместное заявление о формировании «многополярного мира» и нового типа международных отношений.

Визит Путина проходит всего через несколько дней после поездки в Китай президента США Дональда Трампа. Хотя в Кремле подчеркивают, что визит российского лидера был запланирован заранее, сам момент встречи выглядит символичным.

Китай все заметнее становится центром глобальной дипломатии и ключевой площадкой для переговоров между крупнейшими мировыми державами. Ожидается, что Си Цзиньпин проинформирует Путина о содержании переговоров с Трампом.

Помимо официальных встреч, для российского президента также предусмотрена неформальная часть визита. Сообщается, что Си проведет для Путина закрытую чайную церемонию, где лидеры обсудят войну России против Украины, ситуацию вокруг Ирана и другие международные вопросы.

На фоне продолжающегося противостояния России с Западом и растущего соперничества между США и Китаем нынешний визит Путина может стать еще одним сигналом дальнейшего сближения Москвы и Пекина.