Путин прилетел в Пекин сразу после визита Трампа — Москва и Китай подпишут десятки соглашений 0 474

Дата публикации: 19.05.2026
Изображение к статье: Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь
ФОТО: Youtube

Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается подписание около 40 соглашений на фоне растущей зависимости Москвы от Пекина, пишет ЛЕТА.

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Пекин с двухдневным визитом, в ходе которого планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами.

В состав российской делегации вошли министры, высокопоставленные чиновники и руководители крупнейших российских компаний, включая главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, а также руководителей «Газпрома» и «Роснефти».

Переговоры Путина и Си состоятся в среду.

По данным Кремля, стороны планируют обсудить стратегическое партнерство, международную ситуацию и региональные конфликты.

Особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству.

После введения западных санкций из-за войны против Украины Россия стала значительно сильнее зависеть от торговли с Китаем — прежде всего в энергетике, промышленности и поставках технологий.

Фактически Китай сейчас остается для Москвы одним из главных внешнеэкономических партнеров и важнейшим рынком сбыта российских ресурсов.

В Кремле сообщили, что по итогам визита планируется подписание около 40 документов. Они будут касаться торговли, транспорта, промышленности, строительства и международного сотрудничества.

Кроме того, Москва и Пекин намерены подписать совместное заявление о формировании «многополярного мира» и нового типа международных отношений.

Визит Путина проходит всего через несколько дней после поездки в Китай президента США Дональда Трампа. Хотя в Кремле подчеркивают, что визит российского лидера был запланирован заранее, сам момент встречи выглядит символичным.

Китай все заметнее становится центром глобальной дипломатии и ключевой площадкой для переговоров между крупнейшими мировыми державами. Ожидается, что Си Цзиньпин проинформирует Путина о содержании переговоров с Трампом.

Помимо официальных встреч, для российского президента также предусмотрена неформальная часть визита. Сообщается, что Си проведет для Путина закрытую чайную церемонию, где лидеры обсудят войну России против Украины, ситуацию вокруг Ирана и другие международные вопросы.

На фоне продолжающегося противостояния России с Западом и растущего соперничества между США и Китаем нынешний визит Путина может стать еще одним сигналом дальнейшего сближения Москвы и Пекина.

#санкции #торговля #энергетика #дипломатия #Си Цзиньпин #Китай #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
