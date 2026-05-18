В городе Шкойдиц недалеко от Лейпцига тигр сбежал из неволи после того, как напал на мужчину, который за ним ухаживал. Позднее хищника застрелила полиция.

По данным правоохранительных органов, пострадавший - 73-летний мужчина, который помогал ухаживать за животным. Он получил легкие ранения и был доставлен в больницу, указывает издание.

Тигр же сбежал на территорию садов, окружающих здание, в котором его содержали. Он успел уйти приблизительно на 300 метров и пробыть снаружи не больше получаса, прежде чем был застрелен прибывшими на место полицейскими. Ни один другой тигр не сбежал.

Bild пишет, что владелицей убитого тигра была известная дрессировщица Кармен Цандер, известная также под псевдонимом "Тигриная королева". Она содержит десять диких кошек в стесненных условиях на территории промзоны, а с 2022 года ей запрещено выставлять своих животных напоказ на коммерческой основе. Власти требуют обеспечить для них условия содержания, аналогичные тем, что есть у тигров в зоопарках или парках дикой природы. Но площади, на которой они содержатся, для этого недостаточно.

Недавно Цандер предстала перед судом за нарушение запрета на выступление с животными. По ее словам, она нарушила его из финансовых соображений, поскольку один только корм для них обходится ей в 4500 евро в месяц. Кроме того, в начале 2025 года на свет появились еще шесть тигрят.

Мэр Шкойдица Райк Бергнер на соответствующий запрос газеты Leipziger Volkszeitung ответил так: "Тигров необходимо убрать (оттуда — Ред.). С тремя восклицательными знаками. Сейчас необходимо найти решение, власти должны это урегулировать", пишет «Немецкая волна».