Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Польcкие военные находятся «в бешенстве» 3 2937

В мире
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американская армия
ФОТО: пресс-фото

В стране готовятся к сокращению войск США.

Несмотря на официальные заявления американского командования в Европе, численность сил США в Польше будет сокращена, пишет издание Politico. Его собеседник сообщил, что такая информация уже передана Варшаве.

В Польше готовятся к сокращению численности войск США в стране, несмотря на заверения командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича.

"Возможно, масштабы этого сокращения окажутся не столь значительными, как сообщают СМИ, однако мы получили именно такую информацию", – заявил изданию Politico источник в окружении начальника Генерального штаба ВС Польши Веслава Кукулы.

По его словам, это противоречит официальным заверениям Гринкевича, но в Варшаве уже осведомлены о сокращении американских войск и занимаются решением этой проблемы. При этом польские военные находятся "в бешенстве" из-за того, что узнали об этом из СМИ, а не от своего командования, отметил далее собеседник Politico.

Уведомление не было вовремя прочитано

Как отмечает издание, США уведомили Польшу, что приостанавливают запланированную переброску американской бронетанковой бригады численностью 4000 военнослужащих. Эта информация была передана по защищенным каналам связи начальнику польского Генштаба еще 11 мая, пишет Politico со ссылкой на три источника из ближайшего окружения Кукулы.

По сведениям издания, это уведомление "застряло" в системе защищенной электронной почты польского генерала, поэтому об изменении планов Вашингтона руководство Минобороны и представители польского военного командования узнали лишь спустя два дня из СМИ.

13 мая об этом сообщили Army Times и другие американские медиа. По их данным, решение касается 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии.

А что в Европе?

В прошлом году Пентагон вывел одну бригаду войск США, которая тогда в рамках ротации размещалась в Румынии. Вывод бригады вызвал критику со стороны глав комитетов по вооруженным силам в Конгрессе.

Комментируя это решение Пентагона, в НАТО тогда пояснили «Немецкой волне», что руководство Североатлантического альянса знало о планах США сократить численность их контингента в Румынии.

"Корректировки в плане размещения вооруженных сил США не являются чем-то необычным. Даже с учетом такой корректировки контингент вооруженных сил США в Европе остается более масштабным, чем в течение многих лет, причем на континенте (в Европе. - Ред.) находится гораздо больше американских войск, чем до 2022 года", - говорилось в письменном заявлении представителя Североатлантического альянса, полученном редакцией.

В начале 2026 года Конгресс США утвердил положения в рамках ежегодного закона о бюджете Пентагона, запрещающие сокращение американских вооруженных сил в Европе ниже уровня 76 тысяч человек более чем на 45 дней, пока глава Пентагона и глава Европейского командования (EUCOM) не представят Конгрессу отдельные отчеты с обоснованием такого решения, напоминает польское агентство PAP, цитирует «Немецкая волна».

×
Читайте нас также:
#НАТО #США #Польша #Европа #пентагон
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
9
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рубио, Вэнс и Трамп-младший: кто может стать преемником Трампа
Изображение к статье: Тигр в неволе
Изображение к статье: Во Франции появились новые предполагаемые жертвы Джеффри Эпштейна
Изображение к статье: Европе становится все сложнее финансировать перевооружение - Bloomberg

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кая Каллас
В мире
Изображение к статье: Ресторан Kura Sushi USA.
Бизнес
Изображение к статье: Стадион
Наша Латвия
Изображение к статье: Трамп
Политика
Изображение к статье: Калининград.
В мире
3
Изображение к статье: Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Кая Каллас
В мире
Изображение к статье: Ресторан Kura Sushi USA.
Бизнес
Изображение к статье: Стадион
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео