Несмотря на официальные заявления американского командования в Европе, численность сил США в Польше будет сокращена, пишет издание Politico. Его собеседник сообщил, что такая информация уже передана Варшаве.

В Польше готовятся к сокращению численности войск США в стране, несмотря на заверения командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича.

"Возможно, масштабы этого сокращения окажутся не столь значительными, как сообщают СМИ, однако мы получили именно такую информацию", – заявил изданию Politico источник в окружении начальника Генерального штаба ВС Польши Веслава Кукулы.

По его словам, это противоречит официальным заверениям Гринкевича, но в Варшаве уже осведомлены о сокращении американских войск и занимаются решением этой проблемы. При этом польские военные находятся "в бешенстве" из-за того, что узнали об этом из СМИ, а не от своего командования, отметил далее собеседник Politico.

Уведомление не было вовремя прочитано

Как отмечает издание, США уведомили Польшу, что приостанавливают запланированную переброску американской бронетанковой бригады численностью 4000 военнослужащих. Эта информация была передана по защищенным каналам связи начальнику польского Генштаба еще 11 мая, пишет Politico со ссылкой на три источника из ближайшего окружения Кукулы.

По сведениям издания, это уведомление "застряло" в системе защищенной электронной почты польского генерала, поэтому об изменении планов Вашингтона руководство Минобороны и представители польского военного командования узнали лишь спустя два дня из СМИ.

13 мая об этом сообщили Army Times и другие американские медиа. По их данным, решение касается 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии.

А что в Европе?

В прошлом году Пентагон вывел одну бригаду войск США, которая тогда в рамках ротации размещалась в Румынии. Вывод бригады вызвал критику со стороны глав комитетов по вооруженным силам в Конгрессе.

Комментируя это решение Пентагона, в НАТО тогда пояснили «Немецкой волне», что руководство Североатлантического альянса знало о планах США сократить численность их контингента в Румынии.

"Корректировки в плане размещения вооруженных сил США не являются чем-то необычным. Даже с учетом такой корректировки контингент вооруженных сил США в Европе остается более масштабным, чем в течение многих лет, причем на континенте (в Европе. - Ред.) находится гораздо больше американских войск, чем до 2022 года", - говорилось в письменном заявлении представителя Североатлантического альянса, полученном редакцией.

В начале 2026 года Конгресс США утвердил положения в рамках ежегодного закона о бюджете Пентагона, запрещающие сокращение американских вооруженных сил в Европе ниже уровня 76 тысяч человек более чем на 45 дней, пока глава Пентагона и глава Европейского командования (EUCOM) не представят Конгрессу отдельные отчеты с обоснованием такого решения, напоминает польское агентство PAP, цитирует «Немецкая волна».