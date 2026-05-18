Дроны прилетают все серьзнее. В Литве обезвредели взрывчатку упавшего беспилотника 3 1393

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дрон со взрывчаткой
ФОТО: dreamstime

В Утенском районе обезврежена взрывчатка упавшего беспилотника, сообщила в понедельник полиция.

Как сообщила BNS представитель полиции Утенского уезда Аста Шуминене, взрывчатка была обезврежена до 16:00.

«План „Щит“ не отменен. На месте происшествия работают эксперты, саперы, силы полиции и другие службы», — сообщают представители властей.

Как ранее сообщало агентство BNS, сотрудники антитеррористического подразделения Aras установили наличие взрывчатых веществ на месте падения беспилотника.

Было принято решение обезвредить взрывчатку на месте, так как ее транспортировка представляла угрозу для населения.

По словам полицейских, в связи с этим была усилена охрана территории, закрыто движение на участке дороги Судяйкяй–Бикушкис.

О беспилотнике, упавшем в деревне Самане, местные жители сообщили службам в воскресенье вскоре после 19:00. Ранее предполагалось, что он не нес взрывчатки.

Власти предполагают, что это украинский беспилотник.

Собранную ведомствами информацию и дальнейшие действия в среду обсудит Комиссия по национальной безопасности под руководством премьер-министра Инги Ругинене.

После состоявшейся в понедельник встречи президента с министром обороны Робертасом Каунасом советник главы государства Дейвидас Матулёнис сказал, что система раннего предупреждения о беспилотниках в настоящее время не работает должным образом, и этому необходимо уделять больше внимания и выделять больше средств.

#полиция #Литва #безопасность #технологии #новости #дроны #национальная безопасность
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
