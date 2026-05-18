В американском городе Остин задержаны двое подростков, подозреваемых как минимум в десяти беспорядочных обстрелах. Третьего подозреваемого полиция продолжает разыскивать. В результате происшествий пострадали четыре человека, один из них получил тяжелые ранения.

Подростки 15 и 17 лет в минувшие выходные ездили по городу как минимум на четырех угнанных автомобилях и открывали стрельбу по двум пожарным станциям, жилым зданиям и домам. Их серия нападений началась в субботу днем, после чего власти призвали жителей южной части столицы Техаса оставаться дома, пока подозреваемые находились на свободе, сообщает NOS.

Подростков задержали после того, как полиция остановила угнанный автомобиль, а они попытались скрыться бегством. Третий пассажир сумел убежать и до сих пор находится в розыске. Пока неясно, был ли он причастен к стрельбе.

Оказалось, что оружие, использованное подростками, было украдено 15-летним подозреваемым. При этом 17-летнего подростка разыскивали по другому делу о краже огнестрельного оружия.

Мотив нападений пока не установлен. Мэр Остина заявил, что, судя по всему, речь идет о случайных актах насилия.

Власти продолжают расследование серии нападений и поиски третьего подозреваемого. Инцидент вновь обострил дискуссию о доступности огнестрельного оружия среди подростков и уровне безопасности в американских городах.