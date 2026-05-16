106 ножевых ранений в парке. И это в Латвии, в наши дни! 0 3148

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Убийство

Прокуратура передала в Латгальский районный суд уголовное дело об убийстве мужчины, которому в прошлом году нанесли 106 ножевых ранений в одном из даугавпилсских парков.

По данным следствия, двое обвиняемых встретили мужчину возле одного из городских магазинов, после чего между ними возник конфликт.

Во время ссоры обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения и руководствуясь личной неприязнью и агрессией, начали избивать потерпевшего руками и ногами по голове и телу. От ударов мужчина упал на землю.

Воспользовавшись моментом, когда нападавшие отвлеклись, пострадавший сумел подняться и забежал в магазин, где попросил помощи у сотрудников.

Обвиняемые дождались, пока мужчина выйдет из помещения, после чего схватили его и увели в расположенный неподалеку парк, продолжая избивать по дороге.

В парке нападавшие нанесли потерпевшему не менее 106 ударов ножами, которые принесли с собой. Из них 73 удара пришлись в область грудной клетки и живота.

От полученных травм мужчина скончался, напоминает жуткую историю региональный портал grani.lv.

#Латвия #помощь #преступность #судебный процесс
Автор - Андрей Хазов
Автор - Андрей Хазов
