Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент страны Серджо Маттарелла сегодня посетили пострадавших в результате нападения в Модене, пишет NOS.

Накануне 31-летний мужчина въехал на автомобиле в толпу пешеходов в североитальянском городе. Пострадали восемь человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Мелони отменила свой визит на Кипр. Произошедшее она назвала «чрезвычайно серьезным» и поблагодарила очевидцев за мужество при задержании нападавшего.

Инцидент произошел около 16:30 на площади Ларго Порта Болонья в центре Модены. По словам очевидцев, автомобиль двигался со скоростью не менее 100 километров в час, а некоторые свидетели утверждают, что скорость могла достигать 160 километров в час.

По данным агентства Ansa, машина ехала зигзагами, сбивая людей на своем пути. В итоге автомобиль врезался в витрину магазина, где оказалась зажата женщина. Врачам пришлось ампутировать ей обе ноги.

Четыре пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще одному человеку также ампутировали ноги. Один из пострадавших остается в критическом состоянии.

Газета La Stampa приводит слова сестры одного из раненых мужчин, находящегося в больнице. По ее словам, он был среди первых, кого сбил автомобиль.

«Он помнит все. Он видел, как людей подбрасывало в воздух, а затем и сам оказался отброшен на дорогу», — рассказала женщина.

После наезда водитель попытался скрыться и ранил ножом еще одного человека. В итоге его задержали очевидцы, после чего мужчину арестовала полиция.

Вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил наградить людей, остановивших нападавшего, медалями за гражданское мужество.

Подозреваемым оказался 31-летний Салим Эль-Кудри, родившийся в Бергамо и выросший в Модене. По информации Ansa, в момент нападения он не находился под воздействием алкоголя или наркотиков и ранее не имел судимостей.

Прокуратура Модены подозревает его в массовом покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений с применением оружия.

Сообщается, что мужчина страдает психическими расстройствами и шизофренией. При этом мэр Модены заявил, что подозреваемый считался «обычным молодым человеком» и ранее не проявлял явных признаков психического заболевания.

Корни семьи Эль-Кудри связаны с Марокко. После нападения лидер партии Маттео Сальвини предложил лишать вида на жительство иностранцев, совершающих преступления в Италии.

Однако Таяни назвал это предложение бессмысленным, подчеркнув, что подозреваемый не является иностранцем и имеет итальянское гражданство.

«Особая благодарность Луке Синьорелли, итальянцу, который проявил себя героем, остановив человека, врезавшегося на своей машине в прохожих и нанесшего ножевое ранение другому мужчине», — добавил Таяни. «Мы также должны поблагодарить двух иностранных граждан, которые помогли его остановить».

Итальянские власти продолжают расследование, пытаясь установить все обстоятельства нападения. Тем временем жители страны обсуждают не только саму трагедию, но и героизм очевидцев, сумевших остановить нападавшего.