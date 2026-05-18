В Литве нашли упавший беспилотник - вероятно, украинский 1 601

В мире
Дата публикации: 18.05.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Литовский полицейский автомобиль

Обломки беспилотника обнаружили в Литве недалеко от границ с Беларусью и Латвией. По предварительным данным властей, это украинский военный дрон. ВС Литвы заявили, что радары не зафиксировали БПЛА в небе над страной.

Упавший беспилотник был обнаружен вечером в воскресенье, 17 мая, в Утенском районе Литвы, расположенном недалеко от границ с Беларусью и Латвией. Об этом сообщило Литовское национальное радио и телевидение (LRT)со ссылкой на Национальный центр кризисного управления страны (NKVC). По предварительной информации, речь идет о военном дроне, принадлежавшем Вооруженным силам Украины.

Обломки БПЛА нашли в поле, недалеко от деревни Самане. "Да, он разбился, но признаков взрыва нет. Был ли он со взрывчаткой, пока трудно ответить", - сказал глава NKVC Вилмантас Виткаускас. По его словам, также пока нельзя точно сказать, из какой страны прилетел беспилотник. "Судя по предварительным данным, судя по тому, что мы видим на обломках, и по тому, что нам прислали коллеги, <...> это, скорее всего, украинский беспилотник", - добавил Виткаускас.

При этом представители Вооруженных сил Литвы заявили, что 17 мая радары не зафиксировали дроны в небе над страной. Сейчас на месте обнаружения БПЛА работают правоохранители. Власти объявили о проведении операции "Щит", которая объявляется при обнаружении взрывоопасных предметов и других вызывающих опасения объектов.

В марте украинский дрон упал в Литве недалеко от границы с Беларусью Двумя месяцами ранее в Литве уже падал украинский дрон. В конце марта беспилотник заметили в Варенском районе страны, граничащем с Беларусью. По словам премьер-министра Литвы Инги Ругинене, БПЛА использовался для украинской операции против России, но сбился с курса. Глава литовского Минобороны Робертас Каунас тогда пояснял, что дрон не видели радары ни в его стране, ни в Беларуси, поскольку он, "по всей видимости", пролетел на высоте ниже 300 метров.

Из-за беспилотника в Латвии в воздух поднимали самолеты НАТО

Как уже сообщал BB.lv, очередной иИнцидент с дроном произошел 17 мая и в соседней Латвии. Там самолеты НАТО подняли в воздух после того, как утром неопознанный беспилотник залетел в воздушное пространство страны, но вскоре покинул его. Вооруженные силы Латвии заявили, что подобные инциденты "остаются возможными", пока продолжается война России против Украины. Какой стране принадлежал дрон, в сообщении военных не уточнялось.

Кроме того, в ночь на 17 мая военные и полиция Финляндии в течение часа искали беспилотник в Южной Карелии, недалеко от российской границы. Поводом стали слова очевидца, указывает финская телерадиокомпания Yle. Итоги операции СМИ не приводит.

#НАТО #Литва #Украина #безопасность #беспилотники #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
