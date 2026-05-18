В родословной Раймонда Паулса нашли кое-что интересное 4 5290

Lifenews
Дата публикации: 18.05.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Раймонд Паулс

Известный теле- и радиожурналист Арнис Краузе рассказал журналу «Kas Jauns», что изучал родословную Маэстро Раймонда Паулса.

Он сообщил, что сестра Раймонда Паулса — художница по текстилю Эдите Паулс-Вигнере, которая уже ушла из жизни, попросила его исследовать происхождение семьи Паулсов, «потому что она слышала что-то и о немцах».

«И действительно удалось выяснить, что одна из ветвей рода Паулсов происходит из бывшей Пруссии, территория которой сегодня в основном находится в Польше. Более того, у сестры деда Маэстро в паспорте даже была запись — “немка”», — рассказал Арнис Краузе.

Интересно, что несколько лет назад в интервью gazeta.fi маэстро признался, что его бабушка была русской: Я только недавно из документов узнал, что моя бабушка была русская. Я знал, что она была православной, но о том, что она русская, не знал.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
