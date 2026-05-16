Джон Траволта неожиданно получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Дата публикации: 16.05.2026
ФОТО: Getty images

Голливудский актер Джон Траволта не смог сдержать эмоций на Каннский кинофестиваль, когда неожиданно получил почетную «Золотую пальмовую ветвь». Артист был настолько растроган, что схватился за грудь и прослезился прямо на сцене.

Тьерри Фремо, художественный директор фестиваля, вручил награду Траволте непосредственно перед показом его фильма «Propeller One-Way Night Coach» («Пропеллер: Ночной рейс в один конец»). Заметно растроганный Траволта схватился за грудь и прослезился.

«Вот это сюрприз!» — воскликнул взволнованный Траволта по-французски, и толпа разразилась бурными аплодисментами. «Не могу поверить. Этого я меньше всего ожидал».

Обращаясь к директору Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, Траволта добавил: «Вы говорили, что это будет особенный вечер, но я не знал, что это будет означать именно это». Фремо ответил: «Мы знали!»

В этом году Джон Траволта приехал в Канны, чтобы представить свой режиссерский дебют — семейную картину, созданную при поддержке Apple по мотивам детской книги 1997 года.

Сам актер назвал проект «самым личным фильмом в своей карьере».

Сюжет ленты переносит зрителей в золотую эпоху авиации. Главный герой — мальчик Джефф, увлеченный самолетами, который вместе с матерью отправляется в путешествие через всю Америку в Голливуд.

Одну из ролей в фильме исполнила дочь актера — Элла Блю Траволта.

Канны еще до начала фестиваля 2026 года объявили, что режиссер Питер Джексон и актриса Барбара Стрейзанд получат почетные статуэтки в ночь открытия и закрытия фестиваля соответственно. Но Канны взяли за правило ежегодно вручать хотя бы одну неожиданную почетную пальму, и в прошлом году ее получил Дензел Вашингтон.

Ранее Траволта уже демонстрировал на Каннском кинофестивале фильмы «Криминальное чтиво» (1994), «Она такая прекрасная» (1997) и «Основные цвета» (1998).

По мнению редакции, эмоциональная реакция Джон Траволта стала одним из самых искренних моментов нынешнего Каннского фестиваля. Даже спустя десятилетия карьеры актер продолжает воспринимать признание публики и коллег не как формальность, а как по-настоящему личное событие — и именно это делает его одной из самых любимых звезд Голливуда.

Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
