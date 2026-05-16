В Швейцарии стартовал чемпионат мира по хоккею.

Сегодня, в субботу, 16 мая, в группе А состоятся матчи Великобритания — Австрия, Венгрия — Финляндия и Швейцария — Латвия (трансляция на канале ЛТВ7, в 21:20 по латвийскому времени).

В группе В сыграют Словакия — Норвегия, Италия — Канада и Словения — Чехия.

А вчера первые игры группового этапа чемпионата мира по хоккею уже состоялись. Вот их результаты: Финляндия — Германия (3:1), Канада — Швеция (5:3), США — Швейцария (1:3) и Чехия — Дания (4:1).