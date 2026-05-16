Наличие собаки в доме может положительно влиять не только на настроение, но и на продолжительность жизни. Исследователи обнаружили, что владельцы собак реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и имеют более низкий риск преждевременной смерти.

По данным исследования, опубликованного в научном журнале Ahajournals, риск смерти от любых причин у владельцев собак может быть ниже на 24%.

Почему собаки полезны для здоровья?

Как отмечается в материале, особенно заметную пользу пушистые друзья приносят людям, у которых уже есть проблемы с сердцем. Исследование 2019 года в Ahajournals показало, что владельцы собак реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Стивен Петроу, который за свою жизнь воспитал четырех собак, отмечает, что животные становятся не только верными слушателями, но и главным стимулом для ежедневной активности. На собственном примере он убедился, что необходимость выгуливать кокер-спаниеля Бинкса помогает без труда проходить норму в 10 000 шагов ежедневно.

Кроме того, мужчина рассказал, что собака помогла ему пережить тяжелый период после развода, придав структуру его дням и став причиной просыпаться каждое утро даже в состоянии сильной подавленности.

Доцент Гарвардской медицинской школы Бет Фрейтс подтверждает, что такие ежедневные ритуалы снижают артериальное давление и уровень холестерина.

В то же время профессор Эдриан Бауман подчеркивает: защитный эффект оказывают именно активные непрерывные прогулки, а не просто факт наличия животного в квартире.

Собака как эмоциональная поддержка

Помимо физического здоровья, собаки спасают от одиночества. Петроу заметил, что благодаря выгулу Бинкса он нашел новых друзей среди людей, которые также выгуливали своих питомцев.

А опросы показывают, что для 80% пожилых владельцев животные становятся главным источником чувства цели и радости, помогая эффективно преодолевать стресс.

По мнению редакции, собаки действительно способны положительно влиять на качество и продолжительность жизни человека — но не магическим образом, а через движение, режим, эмоциональную поддержку и живое общение. Питомец нередко становится не только другом, но и настоящим стимулом заботиться о себе каждый день.