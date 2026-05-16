Щавель считается одной из самых полезных весенних зелёных культур. Он богат витаминами, помогает организму восстановиться после зимы и поддерживает работу сердца и пищеварения. Однако врачи предупреждают: при некоторых заболеваниях увлечение щавелем может быть опасным.

Щавель – одна из самых популярных весенних зеленых культур, которую ценят за яркий вкус и большое количество витаминов. Он помогает бороться с авитаминозом, поддерживает сердце, сосуды и пищеварение. В то же время чрезмерное увлечение щавелем может навредить здоровью, особенно людям постарше и тем, кто имеет проблемы с почками или желудком, пишет "На пенсии".

Рассказываем, чем полезен щавель, кому его следует ограничить и как правильно готовить сезонную зелень.

Чем полезен щавель

Пользу щавеля трудно переоценить. Он поддерживает работу сердца и сосудов, улучшает пищеварение и помогает организму восстановиться после зимы. Кроме того, щавель:

нормализует работу нервной системы;

помогает бороться с весенним авитаминозом;

поддерживает здоровье суставов;

улучшает аппетит;

стимулирует работу желчного пузыря;

способствует нормализации давления;

облегчает симптомы менопаузы у женщин после 50 лет.

Кому щавель может навредить

Несмотря на пользу, щавель содержит много щавелевой кислоты. В больших количествах она может быть опасной.

Избыток щавеля способен привести к:

образованию камней в почках;

вымыванию кальция из организма;

повышению кислотности желудка;

обострению гастрита или язвенной болезни.

Врачи советуют осторожно употреблять щавель людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, беременным и женщинам, кормящим грудью.

Безопасная суточная норма — примерно 50–60 граммов.

Как уменьшить вред щавеля

Чтобы щавель приносил пользу, а не вред, специалисты советуют:

немного проваривать или тушить листья;

сочетать его со сметаной, сыром или йогуртом;

выбирать молодые листья, в которых меньше щавелевой кислоты.

Что приготовить из щавеля: не только зелёный борщ

Фаршированная рыба со щавелем

Хек или скумбрия – 1 килограмм, щавель – 2 пучка, грецкие орехи и изюм (по желанию) – 50 граммов, растительное масло (без запаха) – 50 граммов, соль, чёрный молотый перец – по вкусу.

Рыбу натереть солью и перцем. Щавель промыть, просушить и мелко нарезать. Половину щавеля смешать с изюмом и одной столовой ложкой масла. Массу посолить, поперчить и нафаршировать ею тушку рыбы. Переложить рыбу в форму для запекания, полить столовой ложкой масла и запекать в течение 25 минут. Немного обжарить орехи на сковороде, измельчить и смешать со щавелем. В смесь добавить оставшееся масло, соль и перец по вкусу. Готовую рыбу посыпать орехово-щавелевой смесью.

Пирог со щавелем и картофелем

Для теста: пшеничная мука – 300 граммов, сухие дрожжи – 1/2 пакетика, подсолнечное масло – 2 столовые ложки, соль – по вкусу, куриный желток – 1 штука.

Для начинки: картофель – 3 штуки, щавель – 200 граммов, твёрдый сыр – 200 граммов, сметана – 100 миллилитров, соль, чёрный молотый перец – по вкусу.

Муку просеять в глубокую миску, смешать с дрожжами и солью, добавить масло. Тонкой струйкой влить 200 миллилитров тёплой воды, замесить тесто. Накрыть и оставить в тёплом месте на час. Хорошо вымыть картофель, отварить до готовности вместе с кожурой. Готовый картофель очистить и нарезать пластинками толщиной 5 миллиметров. Щавель хорошо промыть, обдать кипятком и мелко нарезать. К сыру добавить сметану, подготовленный щавель, посолить, поперчить. Раскатать тесто так, чтобы оно было больше формы для запекания примерно на 5 сантиметров, накрыть им смазанную маслом форму. Выложить на тесто щавелевую начинку, сверху — нарезанный картофель. При желании посыпать сверху тёртым твёрдым сыром. Края теста завернуть, смазать желтком. Выпекать пирог 25–30 минут при температуре 180 градусов.

Необычное сочетание кислинки щавеля, рыбы и орехов делает блюдо лёгким и ароматным.

Щавель помогает восполнить нехватку витаминов, улучшает пищеварение и поддерживает организм в период весеннего авитаминоза. Но из-за высокого содержания щавелевой кислоты употреблять его стоит умеренно, особенно людям с болезнями почек и желудка, предостерегает bb.lv. Специалисты советуют сочетать щавель с молочными продуктами и выбирать молодые листья — так сезонная зелень принесёт больше пользы и меньше вреда.