Елизавета Арзамасова и Илья Авербух поделились трогательными кадрами с новым членом семьи. Звездная пара исполнила мечту своего сына Льва и завела щенка по кличке Лаки.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух — одна из самых крепких и гармоничных пар шоу-бизнеса. Возлюбленные поженились в конце 2020 года, воспитывают сынишку Льва и совсем маленькую дочку Лию. Поклонники пары регулярно отмечают теплую атмосферу в семье и искренность, с которой знаменитости делятся моментами своей жизни. на днях в семье Лизы и Ильи случилось счастливое пополнение.

Звездные родители решили исполнить мечту сына и завели домашнего питомца. Теперь в доме пары живет Лаки — милый кучерявый щенок. Лиза уже успела поделиться кадрами, на которых Лев светится от счастья рядом с новым другом. Актриса отметила, что мальчик уже достаточно подрос, чтобы справляться с такими серьезными поручениями, как забота о собаке.

Сегодня 31-летняя Лиза Арзамасова опубликовала в блоге новый трогательный снимок. На фото она позировала вместе с мужем и четвероногим любимцем. Супруги нежно гладили Лаки, явно наслаждаясь моментом.

«Много нежности не бывает... Да. Этот маленький рыжий щенок принес в дом новые эмоции и заботы, пеленки в самых неожиданных местах, ночное поскуливание и много-много нежности!» — поделилась Елизавета Арзамасова с подписчиками личного блога.

По мнению редакции, появление домашнего питомца стало для семьи Арзамасовой и Авербуха не просто приятным событием, а еще одной возможностью создать для детей атмосферу заботы и тепла. Судя по реакции звездных родителей, маленький Лаки уже успел стать полноценным членом семьи.