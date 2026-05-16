Латвийские лоси показали пример людям: хочешь жить – посмотри сначала налево, а потом направо 0 635

Наша Латвия
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV

«Все лоси знают, что перед переходом дороги нужно убедиться в безопасности движения!», – констатируют сотрудники Главного управления полиции Латвии, которые уступили дорогу сохатым во время патрулирования латвийских дорог.

Полицейские сняли видео во время несения повседневной службы. На видео видно, как несколько лосей приближаются к дороге, но не бросаются через проезжую часть. Перед переходом они останавливаются и проверяют – безопасно ли переходить шоссе, не несется ли кто-то по дороге.

Правоохранители использовали этот короткий сюжет как наглядное напоминание всем участникам дорожного движения. Смысл простой: перед выходом на проезжую часть нужно убедиться, что переход безопасен.

Кадры быстро разошлись по соцсетям и вызвали восторженную реакцию пользователей. Многих позабавило, что сохатые ведут себя у дороги разумнее, чем некоторые пешеходы.

Полиция таким образом напомнила: внимательность на дороге нужна не только водителям, но и тем, кто её пересекает.

Читайте нас также:
#полиция #Латвия #социальные сети #видео
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
