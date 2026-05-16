Дорогая техника не спасет интерьер квартиры, если в нем присутствуют безвкусные элементы, такие как пестрый ковер или ламбрекены. В статье собраны примеры таких вещей.

Бордюр на обоях

Бордюр — это декоративный элемент, представляющий собой полоску из обоев. Он делит стену на две секции и клеится поверх полотна или в местах стыка. Ранее использовался для зонирования и украшения помещений, но сейчас такой прием делает квартиру похожей на деревенский домик из 80-х годов. Если хотите дополнить интерьер, лучше выбрать лаконичные плинтусы без лепнины.

Пестрый ковер

Разноцветный ковер на стене или полу — это пережиток прошлого. Кажется, что любовь к пестрой расцветке передается из поколения в поколение. В интерьере СССР это было уместно, но сейчас считается дурным тоном. Нечеткий орнамент и обилие красного цвета могут угнетать. Если не хотите выбрасывать наследство, можно сделать из него гамак или коврик для йоги.

Комнаты в разных стилях

Ремонт часто сопровождается спорами, а иногда и разводами. Бывает, что вкусы у супругов не совпадают — один хочет лаконичный скандинавский стиль, а другой предпочитает потолки с лепниной и позолотой. Обставляя квартиру в разных направлениях, сложно соблюсти баланс, и в итоге получается не дом, а набор декораций.

Ламбрекены

Ламбрекены — это полотно из ткани, которое крепится к карнизу или к самим шторам. Их задача — дополнительное украшение окна. Ламбрекены были в моде 10-15 лет назад, но представление о красоте изменилось. На пике популярности сейчас простота и легкость, и такой аксессуар в стиле «дорого-богато» указывает на плохой вкус хозяев.

Мебель с полированными дверцами

Шифоньеры, стенки и трюмо с лаковым покрытием остались в 70-80-х годах XX века. На фоне лаконичной, светлой мебели из натурального дерева советская «классика» выглядит угнетающе. Такой интерьер не спасет ни дорогая техника, ни качественные обои.

Сложный рисунок из плитки в ванной

Правило хорошего вкуса гласит: чем меньше ванная комната, тем лаконичнее отделка. Сложные рисунки и разнообразие оттенков создают визуальный шум и мешают отдохнуть в конце рабочего дня. Лучше придерживаться нейтральных, натуральных цветов и подбирать текстиль в тон плитке.

Клеенка на обеденном столе

Стол — важная деталь в интерьере кухни. Чтобы защитить поверхность от порезов и пятен, его накрывают скатертью или пленкой. Если вы до сих пор используете клеенку советского образца, лучше заменить ее на современный вариант, например, «жидкое стекло» из поливинилхлорида.

Магниты на холодильнике

Сувениры из поездок не добавляют уюта, а только захламляют пространство и собирают пыль. Магниты с изображением популярных мест могут вызывать ностальгию, но не создают положительного впечатления у гостей.

Неоновая подсветка

Неоновая подсветка вместе с многоуровневыми потолками уходит в прошлое. Неон больше подходит для ночного клуба, чем для уютного дома. Если не хватает света, лучше использовать точечное освещение, настенные бра, торшеры или настольные лампы. Подвесные светильники помогут создать интересные сценарии освещения.

Репродукции картин

Копии так и останутся копиями. Если нет возможности купить оригинал известного мастера, обратите внимание на начинающих и талантливых художников. Есть вероятность, что вы найдете действительно уникальную вещь.