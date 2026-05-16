Как приготовить пробуждающий смузи?

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить пробуждающий смузи?

Смузи (от англ. smooth – «однородный») – это густой напиток, приготовленный на основе фруктов, ягод, овощей и зелени, взбитых в блендере с добавлением минеральной воды, сока, молока, йогурта, а также специй, орехов, сухофруктов и семян.

 

ИНГРЕДИЕНТЫ

черный кофе 200 мл
шоколад 20 г
кокосовое молоко 50 г
1 банан
1 ст. л меда

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Приготовьте кофе любым удобным способом и дайте ему остыть.

Шаг 2
Поломайте шоколад на кусочки, поместите в небольшую миску и растопите на водяной бане или в микроволновой печи. Дайте остыть.

Шаг 3
Вылейте кокосовое молоко в чашу блендера и взбивайте в течение 1 минуты.

Шаг 4
Очистите банан и нарежьте его кусочками. Добавьте в чашу блендера вместе с медом, кофе, шоколадом и снова взбейте.

Шаг 5
Перелейте смузи в стеклянную емкость, посыпьте кокосовой стружкой и несколькими зернышками кофе, затем подавайте на стол.

