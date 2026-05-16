Смузи (от англ. smooth – «однородный») – это густой напиток, приготовленный на основе фруктов, ягод, овощей и зелени, взбитых в блендере с добавлением минеральной воды, сока, молока, йогурта, а также специй, орехов, сухофруктов и семян.

ИНГРЕДИЕНТЫ

черный кофе 200 мл

шоколад 20 г

кокосовое молоко 50 г

1 банан

1 ст. л меда

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Приготовьте кофе любым удобным способом и дайте ему остыть.

Шаг 2

Поломайте шоколад на кусочки, поместите в небольшую миску и растопите на водяной бане или в микроволновой печи. Дайте остыть.

Шаг 3

Вылейте кокосовое молоко в чашу блендера и взбивайте в течение 1 минуты.

Шаг 4

Очистите банан и нарежьте его кусочками. Добавьте в чашу блендера вместе с медом, кофе, шоколадом и снова взбейте.

Шаг 5

Перелейте смузи в стеклянную емкость, посыпьте кокосовой стружкой и несколькими зернышками кофе, затем подавайте на стол.