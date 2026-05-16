Смузи (от англ. smooth – «однородный») – это густой напиток, приготовленный на основе фруктов, ягод, овощей и зелени, взбитых в блендере с добавлением минеральной воды, сока, молока, йогурта, а также специй, орехов, сухофруктов и семян.
ИНГРЕДИЕНТЫ
черный кофе 200 мл
шоколад 20 г
кокосовое молоко 50 г
1 банан
1 ст. л меда
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Приготовьте кофе любым удобным способом и дайте ему остыть.
Шаг 2
Поломайте шоколад на кусочки, поместите в небольшую миску и растопите на водяной бане или в микроволновой печи. Дайте остыть.
Шаг 3
Вылейте кокосовое молоко в чашу блендера и взбивайте в течение 1 минуты.
Шаг 4
Очистите банан и нарежьте его кусочками. Добавьте в чашу блендера вместе с медом, кофе, шоколадом и снова взбейте.
Шаг 5
Перелейте смузи в стеклянную емкость, посыпьте кокосовой стружкой и несколькими зернышками кофе, затем подавайте на стол.
Оставить комментарий