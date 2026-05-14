Хотя многие хозяйки готовят тефтели, добиться идеального результата удается не всегда.

Какие три важных секрета помогут вам в этом?

Качество мяса

Если вы предпочитаете легкие диетические блюда, то, возможно, вам будет сложно приготовить вкусные тефтели. Фарш должен содержать около четверти жирного мяса, что придаст блюду сочность.

Хлеб

Некоторые считают, что хлеб нужен только для котлет, но это не так. Тефтели только выиграют от добавления хлеба. Его следует предварительно вымочить, а затем добавить к остальным ингредиентам.

Лук и сухарики

Не забывайте, что для сочных тефтелей нужен лук. Его можно мелко нарезать или перекрутить вместе с фаршем. Также добавьте немного панировочных сухарей, чтобы тефтели хорошо держали форму и были однородными.