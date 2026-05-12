Смузи с бананом и финиками станет отличной альтернативой утренней каше и бутерброду. Попробуйте, и вы не будете думать о еде до самого обеда.
В чем секрет сытности смузи? Все дело в двух основных ингредиентах - бананах и финиках. Эти фрукты являются источником полезных углеводов, которые быстро наполняют организм энергией.
Смузи с бананом и финиками понравится сладкоежкам, ведь в этой смеси нет приторности - натуральная сладость фруктов уравновешивается кисло-молочным йогуртом.
Этот смузи не только отличный завтрак, но и замечательный десерт для тех, кто придерживается здорового питания. Бананы и финики являются источником клетчатки, а йогурт, будучи продуктом ферментации, способствует лучшему перевариванию и поддерживает микробиом кишечника.
Еще один очевидный плюс - быстрое приготовление. Вы можете заранее подготовить финики, просто удалив косточки и положив сухофрукты в контейнер, который можно хранить в холодильнике. На очистку банана и приготовление смузи у вас уйдет всего несколько минут.
ИНГРЕДИЕНТЫ
1 банан
4 финика
250 мл питьевого натурального йогурта
0,5 ч. л. молотой корицы
1 веточка мяты
лед по вкусу
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Очистите банан и разломите его на кусочки. Положите в чашу блендера.
Шаг 2
Удалите косточки из фиников. Добавьте их к банану. Влейте натуральный йогурт и добавьте корицу.
Шаг 3
Промойте мяту и отделите листочки от веточек. Добавьте их в чашу блендера вместе со льдом по вкусу. Измельчите, разлейте по бокалам и подавайте сразу.
