Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Смузи с бананом и финиками: идеальный завтрак 0 240

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Смузи с бананом и финиками: идеальный завтрак

Смузи с бананом и финиками станет отличной альтернативой утренней каше и бутерброду. Попробуйте, и вы не будете думать о еде до самого обеда.

 

В чем секрет сытности смузи? Все дело в двух основных ингредиентах - бананах и финиках. Эти фрукты являются источником полезных углеводов, которые быстро наполняют организм энергией.

Смузи с бананом и финиками понравится сладкоежкам, ведь в этой смеси нет приторности - натуральная сладость фруктов уравновешивается кисло-молочным йогуртом.

Этот смузи не только отличный завтрак, но и замечательный десерт для тех, кто придерживается здорового питания. Бананы и финики являются источником клетчатки, а йогурт, будучи продуктом ферментации, способствует лучшему перевариванию и поддерживает микробиом кишечника.

Еще один очевидный плюс - быстрое приготовление. Вы можете заранее подготовить финики, просто удалив косточки и положив сухофрукты в контейнер, который можно хранить в холодильнике. На очистку банана и приготовление смузи у вас уйдет всего несколько минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 банан
4 финика
250 мл питьевого натурального йогурта
0,5 ч. л. молотой корицы
1 веточка мяты
лед по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Очистите банан и разломите его на кусочки. Положите в чашу блендера.

Шаг 2

Удалите косточки из фиников. Добавьте их к банану. Влейте натуральный йогурт и добавьте корицу.

Шаг 3

Промойте мяту и отделите листочки от веточек. Добавьте их в чашу блендера вместе со льдом по вкусу. Измельчите, разлейте по бокалам и подавайте сразу.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Изображение к статье: Как быстро смягчить мясо для шашлыка
Изображение к статье: Оливковое масло и его влияние на риск деменции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика
Изображение к статье: Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Люблю!
Изображение к статье: Силиня и Шуваев
Политика
Изображение к статье: Пачки денег, кредит
Наша Латвия
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео