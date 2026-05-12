Смузи с бананом и финиками станет отличной альтернативой утренней каше и бутерброду. Попробуйте, и вы не будете думать о еде до самого обеда.

В чем секрет сытности смузи? Все дело в двух основных ингредиентах - бананах и финиках. Эти фрукты являются источником полезных углеводов, которые быстро наполняют организм энергией.

Смузи с бананом и финиками понравится сладкоежкам, ведь в этой смеси нет приторности - натуральная сладость фруктов уравновешивается кисло-молочным йогуртом.

Этот смузи не только отличный завтрак, но и замечательный десерт для тех, кто придерживается здорового питания. Бананы и финики являются источником клетчатки, а йогурт, будучи продуктом ферментации, способствует лучшему перевариванию и поддерживает микробиом кишечника.

Еще один очевидный плюс - быстрое приготовление. Вы можете заранее подготовить финики, просто удалив косточки и положив сухофрукты в контейнер, который можно хранить в холодильнике. На очистку банана и приготовление смузи у вас уйдет всего несколько минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 банан

4 финика

250 мл питьевого натурального йогурта

0,5 ч. л. молотой корицы

1 веточка мяты

лед по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Очистите банан и разломите его на кусочки. Положите в чашу блендера.

Шаг 2

Удалите косточки из фиников. Добавьте их к банану. Влейте натуральный йогурт и добавьте корицу.

Шаг 3

Промойте мяту и отделите листочки от веточек. Добавьте их в чашу блендера вместе со льдом по вкусу. Измельчите, разлейте по бокалам и подавайте сразу.