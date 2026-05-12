Ученые из Калифорнийского университета обнаружили прямую связь между рационом и быстротой развития онкологических заболеваний. Годовой эксперимент с участием пациентов с раком простаты показал, что избыток омега-6 жиров, содержащихся в популярных растительных маслах, стимулирует деление раковых клеток. Простая коррекция диеты способна существенно замедлить болезнь.

Эксперимент длился год и вот что он выявил

В исследовании Калифорнийского университета приняли участие 100 мужчин с ранней формой рака простаты. Пациентов разделили на две группы: первая питалась по обычному графику, а вторая – по специальной программе под наблюдением диетолога. Главной целью было не похудение, а изменение баланса жирных кислот в рационе.

Омега-6 против Омега-3

Группа, менявшая рацион, строго ограничивала продукты с высоким содержанием омега-6 жиров (жареную пищу и дешевые масла) и добавляла больше продуктов с высоким содержанием омега-3 (лосось, скумбрия, сельдь). Показатель Ki-67, который отображает динамику роста раковых клеток, продемонстрировал разительную разницу: у тех, кто употреблял «традиционное» масло, опухоли росли быстрее.

Три шага к безопасному рациону

Ученые советуют начать коррекцию питания как можно скорее. Первым шагом должна стать замена подсолнечного и кукурузного масла на оливковое или сливочное (для жарки). Второй шаг – употребление жирной рыбы как минимум дважды в неделю. Третий – максимальный отказ от чипсов, фастфуда и готовых соусов.

Растительные источники омега-3 и полезные добавки

Для тех, кто хочет усилить защиту, полезным будет добавление семян льна или чиа в завтраки – одна столовая ложка в день обеспечивает норму омега-3 растительного происхождения. Однако ученые предостерегают: перед тем как принимать капсулы рыбьего жира, обязательно посоветуйтесь с врачом, так как они могут влиять на свертываемость крови.

Исследование доказывает, что контроль над раком может начинаться с простых шагов на вашей кухне. Замена подсолнечного масла на более полезные альтернативы и добавление рыбы в меню помогут сохранить здоровье без агрессивного медицинского вмешательства.

