Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Олег Меньшиков показал редкое фото с женой из отпуска в Японии 1 985

Люблю!
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Олег Меньшиков показал редкое фото с женой из отпуска в Японии
ФОТО: Instagram

65-летний Олег Меньшиков поделился редким снимком с супругой Анастасией Черновой во время отдыха в Японии. Поклонники вновь обсуждают не только романтичные кадры пары, но и заметно помолодевший стиль актёра.

Олег Меньшиков, чей новый образ не так давно обсуждали в сети, опубликовал в соцсетях редкое фото с женой Анастасией Черновой из отпуска в Японии. На снимке супруги обнимаются и позируют на фоне улиц Токио.

Уже несколько дней 65-летний актёр и его супруга, которая моложе Меньшикова на 23 года, познают японскую культуру, фотографируются с достопримечательностями и неспешно проводят майские праздники. Пока Анастасия сосредоточена на местных пейзажах, которые постит в соцсетях, её муж рассказывает об удивительных фактах из жизни японцев и делится своими наблюдениями о Стране восходящего солнца.

menshikov-i0.jpg menshikov-i1.jpg

Ранее, как сообщала bb.lv, поклонники Меньшикова восхитились его новым образом, который он продемонстрировал на отпускных фото. Многие сошлись во мнении, что джинсовки, футболки и свитшоты в современном стиле, как и укороченные штаны вместе с кедами, идут актёру и зрительно делают его значительно моложе. Однако нашлись и те, кому вкус Меньшикова в одежде не пришёлся по душе: "Выглядит нелепо", "Сразу на бабушку стал похож", "Хочет молодиться, а в итоге кажется ещё старше".

menshikov-i2.jpg menshikov-i3.jpg

Олег Меньшиков — народный артист России и худрук Театра имени Ермоловой, известный по кинокартинам "Утомлённые солнцем", "Сибирский цирюльник", "Покровские ворота". В браке с 42-летней Анастасией Черновой он состоит с 2005 года. Детей у пары нет. Меньшиков рассказывал, что, когда они были готовы к появлению ребёнка, завести его не позволило здоровье. Супруги часто путешествуют и делятся отпускными снимками с поклонниками.

Отпускные фото Меньшикова вызвали бурное обсуждение в сети: одни восхищаются его современным образом и гармонией в отношениях с супругой, другие считают эксперименты со стилем спорными, пишет bb.lv. Сам актёр, похоже, не обращает внимания на критику и с удовольствием делится атмосферой путешествия по Японии.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Быть женщиной»: личный опыт смелости от Елены Тоновой
Изображение к статье: Пенсионерка, которая каждый день пьёт чашку-другую чая, может иметь более крепкие кости, чем её ровесница-кофеманка.
Изображение к статье: Огненная лошадь выбрала фаворитов: кому особенно повезёт в середине мая
Изображение к статье: Астрология

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Картофельные драники без яиц и муки: быстрый и вкусный рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Содержание неинтересного медиаресурса выкачивает из бюджета сотни миллионов евро. Эксклюзив!
Бизнес
1
Изображение к статье: Жизнь уже не будет прежней: эти знаки зодиака стоят на пороге судьбоносных перемен
Люблю!
1
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео