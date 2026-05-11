65-летний Олег Меньшиков поделился редким снимком с супругой Анастасией Черновой во время отдыха в Японии. Поклонники вновь обсуждают не только романтичные кадры пары, но и заметно помолодевший стиль актёра.

Олег Меньшиков, чей новый образ не так давно обсуждали в сети, опубликовал в соцсетях редкое фото с женой Анастасией Черновой из отпуска в Японии. На снимке супруги обнимаются и позируют на фоне улиц Токио.

Уже несколько дней 65-летний актёр и его супруга, которая моложе Меньшикова на 23 года, познают японскую культуру, фотографируются с достопримечательностями и неспешно проводят майские праздники. Пока Анастасия сосредоточена на местных пейзажах, которые постит в соцсетях, её муж рассказывает об удивительных фактах из жизни японцев и делится своими наблюдениями о Стране восходящего солнца.

Ранее, как сообщала bb.lv, поклонники Меньшикова восхитились его новым образом, который он продемонстрировал на отпускных фото. Многие сошлись во мнении, что джинсовки, футболки и свитшоты в современном стиле, как и укороченные штаны вместе с кедами, идут актёру и зрительно делают его значительно моложе. Однако нашлись и те, кому вкус Меньшикова в одежде не пришёлся по душе: "Выглядит нелепо", "Сразу на бабушку стал похож", "Хочет молодиться, а в итоге кажется ещё старше".

Олег Меньшиков — народный артист России и худрук Театра имени Ермоловой, известный по кинокартинам "Утомлённые солнцем", "Сибирский цирюльник", "Покровские ворота". В браке с 42-летней Анастасией Черновой он состоит с 2005 года. Детей у пары нет. Меньшиков рассказывал, что, когда они были готовы к появлению ребёнка, завести его не позволило здоровье. Супруги часто путешествуют и делятся отпускными снимками с поклонниками.

Отпускные фото Меньшикова вызвали бурное обсуждение в сети: одни восхищаются его современным образом и гармонией в отношениях с супругой, другие считают эксперименты со стилем спорными, пишет bb.lv. Сам актёр, похоже, не обращает внимания на критику и с удовольствием делится атмосферой путешествия по Японии.