В сети восхищаются вкусом в одежде Олега Меньшикова, который на майских праздниках решил покорять Японию. 65-летний актёр отправился в Токио вместе со своей супругой Анастасией Черновой, которая младше Меньшикова на 23 года.

В сети восхищаются его образами: актёр каждый день демонстрирует продуманный стиль, а один из луков — с укороченными чёрными брюками, белой футболкой, джинсовой курткой и кедами — уже назвали безупречным.

"Дорогие друзья! После потогонной любимой недели, которой я очень горжусь, так как взвалил на себя такое и выполнил, мне всё-таки надо было выдохнуть. И мы решили махнуть в одну из моих любимых стран на этой взбесившейся планете — в Японию. Сейчас я в Токио, ждите моих впечатлений", — сказал Меньшиков в одном из видео, которое опубликовал в отпуске.

Поездка в Японию для Меньшикова стала не только отдыхом, но и стильным выходом в свет: актёр доказал, что вкус и чувство меры не зависят от возраста, а харизма легко дополняет любой образ.