Елену Тонову знают в Риге и Латвии как яркую, смелую, хартзматичную девушку. Ее список профессий удивляет и воcхищает: создательница делового клуба и театральных постановок, преподаватель и писательница, ведущая мероприятий и общественный деятель. Публичная персона давным-давно. И вдруг новость: королева конкурса красоты. Как? Почему? Зачем? Рассказываем. Спойлер: это почти детективная история, чем и особенно хороша!

В поисках смысла

– Одна барышня сказала мне, что в подобных конкурсах нужно участвовать лет в 20, а потом уже нет смысла. Возможно. Но вопрос ведь в том, в чем именно искать смысл.

Честно говоря, однажды, как раз лет в 20, я хотела пойти на конкурс. Рассказала об этом своему молодому человеку. И он отреагировал очень прямо: «Ты можешь, конечно, пойти. Не буду же я тебе запрещать. Только не плачь, когда не выиграешь. А ты в таких мероприятиях не выиграешь никогда».

Я тогда перевела все в шутку, но боль осталась. И вспомнила я о ней год назад, когда мне предложили принять участие в подобном мероприятии.

– Я?!

И из какого-то тайного и очень хрупкого, уязвимого уголка памяти сразу поднялось: «Только не плачь, когда не выиграешь. А ты в таких мероприятиях не выиграешь никогда».

Я задумалась: зачем девушки вообще участвуют в конкурсах красоты? Зачем бы я пошла на конкурс в 20 лет? За оценкой, одобрением, за разрешением на право быть и проявляться. И если бы меня не выбрали, это стало бы серьезным ударом по моей хрупкой, не очень уверенной в себе женственности.

Не могу сказать, что не была привлекательной. Было и внимание, и ухажеры, и даже та самая многозначительная женская зависть. Но не было главного — цельного внутреннего ощущения: я имею право быть видимой и это для меня безопасно. Самореализация давалась мне скорее через дерзость, протест и вечное «вопреки». А понимание того, что мягкость и женственность — это не слабость, пришло гораздо позже.

Того парня я уже лет двадцать не видела. У меня за плечами — огромный опыт публичности. А внутри – началось:

— А если меня не выберут?

— А если я скажу об этом вслух, а вокруг начнут смеяться? Или, что еще хуже, снисходительно хлопать по плечу?

— А лишние килограммы? А неидеальная фигура? Во мне ведь есть, никуда не делась та самая планка, до которой мне никогда не допрыгнуть.

Я внутренне заметалась. Вечером рассказала мужу, как бы вскользь, невзначай: мол, представляешь, предложили поучаствовать в конкурсе красоты формата «Миссис», совсем, видимо, некого звать, раз уж меня позвали…

Шутка. Обесценивание. Готовность заранее услышать повтор прошлого опыта.

— Круто. Согласилась?

— Конечно нет!

— Почему?

Я внимательно смотрела на него, искала в глазах снисходительность, сарказм. Не нашла.

– Лена, это же просто для себя. Почему нет? Красивые фотографии. Повод порадоваться.

Никогда не говори «никогда»

Я пошла читать условия конкурса. Три главные короны в разных возрастных категориях, но главная мысль такая: «Вы все уже королевы».

Открыла ежедневник, проверила даты. Свободна.

Муж посмотрел свой график:

– Отлично. Беру отель: на день раньше, чтобы не спешить, и на день позже, чтобы ты могла отдохнуть. Едем. Переписка с организаторами, кастинг – и вот я уже участница конкурса красоты.

Но при этом строго сказала себе: «Я еду просто за своей короной. Как у всех. Чтобы выйти в красивом платье, прожить этот опыт и получить удовольствие от процесса. Не побеждать. Просто поучаствовать». Конечно, я себя обманула.

Чем ближе было мероприятие, тем сильнее становился тот самый страх «меня не выберут». Потому что внутри все так же звучало: «Только не плачь, когда не выиграешь. А ты не выиграешь никогда».

Я думала, что подготовка станет стимулом: займусь физкультурой, сброшу пару килограммов. Не тут-то было. Так, как я хотела есть за две недели до конкурса, я, кажется, не хотела есть никогда.

Прекрасное платье вдруг стало казаться самым ужасным выбором года. Лицо –- старым. Фигура – толстой. Идея – глупой. Я никому не говорила о планах. Не потому, что стеснялась, а потому, что до последнего оставляла себе возможность не поехать. 1 апреля в соцсетях я написала, что еду на конкурс красоты. Никто не знал, что это была одновременно и шутка, и не шутка. На следующий день я написала, что это не розыгрыш. А вечером мы уже выехали в Эстонию.

И даже на этом этапе я оставляла за собой внутреннее право не участвовать. Не важно, что все оплачено. Все не важно рядом с тем страхом — очень сильным, глубоким, липким. Соединенным и с моими личными ожиданиями, и с тем, что я когда-то придумала у себя в голове, чего от меня ждет общество. Я убеждала себя, что мне достаточно просто быть. Но та внутренняя 19-летняя девочка все равно хотела, чтобы ее выбрали. Так, в этих двух состояниях сразу, я и вышла на сцену.

Статус «просто я»

Мне потом говорили, что я казалась холодной и отстраненной. Хотя на самом деле я просто была очень напугана и ранена прошлым. Самым страшным оказался выход не в роли, не в профессии – а собой. Просто женщиной. А это вообще как? Еще же и речь нужно было говорить: кто я, что я, почему я здесь. А я – 20 лет с микрофоном на сцене про кого угодно, только не про себя.

В день мероприятия я не ела. Не могла. На сцену вышла, выступила, но что именно сказала, потом смотрела уже на видео — сознание в тот момент будто отлетело в сторону, несмотря на заранее подготовленный текст.

Началось награждение. Как и обещали — короны всем. И отдельно — выбор главных королев в трех возрастных номинациях. Ведущий приглашает первую участницу, вторую, третью, четвертую, шестую… А я? Мой номер — пять. Неужели меня просто забыли?

Нет, решила я сразу, не забыли. Просто это не я. Просто меня не назвали.

И первая мысль, которая пронзила меня насквозь, была страшно жестокой: «Это же надо было так оплошать, что в конкурсе, где короны дают всем, меня просто пропустили. Боже, какой ужас...»

Я едва сдерживала слезы. Мне было страшно, больно, голо, невыносимо. Хотелось убежать. Стереть этот день. Исчезнуть. И вдруг: — Победитель первой возрастной категории Sapphire World 2026 — Елена Тонова!

Да, я разревелась. Не заплакала — именно разревелась.

(Фото: @ksenijakono)

Потом уже на видео заметила, что все, кому надевали короны, в этот момент чуть присаживались. А я стояла в полный рост. И мне даже показалось, что в тот миг я еще немного выпрямилась.

Моя внутренняя раненая часть тут же попыталось все это обесценить:

— случайно;

— ошиблись;

— это ничего не значит;

— как тебе не стыдно, кому-то сейчас плохо.

Но нет. Я отстояла себя изнутри. Разрешила себе принять эту победу. Принять корону. Принять решение жюри. Принять их выбор. И у меня получилось.

Огромное спасибо организаторам и девочкам, с которыми мы были вместе. Огромное спасибо мужу — за то, что был рядом все время, пришел с цветами говорил много хорошего и смотрел на меня влюбленными глазами. Спасибо близким, которые поддержали. Спасибо друзьям в соцсетях — отклик был удивительно теплым. Но еще я очень хочу сказать спасибо себе. Правда. Потому что только я до конца знаю, что мне пришлось пройти внутри себя, чтобы сделать это. По приезде я убрала корону в пакет, мол, все, идем дальше: дела, работа, учеба, быт, студенты. А потом все-таки достала и поставила на видное место.

Я учусь не только принимать победу.

Я учусь радоваться после нее.