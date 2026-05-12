Ей было всего 13 лет… Что известно о трагедии, в которой погибла школьница?

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Память и происшествие на дороге
ФОТО: скриншот видео TV3

Трагически оборвалась жизнь 13-летней девочки в Бауcком крае.

Подросток вышла из автобуса и сразу бросилась перебегать дорогу, не заметив, что по встречной полосе приближается автомобиль. На этом участке разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч, и удар оказался слишком сильным, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Трагическое столкновение произошло вскоре после 19:00 на участке дороги между поселками Ритаусмас и Берзи. После экскурсии школьный автобус возвращался к Ислицкой основной школе и остановился у обочины, чтобы высадить ближе к дому двух девочек.

Водитель якобы предупредил их не спешить и не перебегать дорогу, однако, к сожалению, предупреждение не было услышано. В этот момент по встречной полосе ехал автомобиль Volkswagen, который сбил одного из детей. Девочка выбежала на дорогу из-за задней части автобуса. Осталась ли вторая девочка на месте или успела перейти дорогу первой, местные жители точно не знают. Пожилая женщина, живущая рядом с местом происшествия, рассказывает, что службы работали там три часа.

Еще до приезда медиков один из очевидцев заметил неподалеку экипаж муниципальной полиции Бауcкого края и попросил правоохранителей вмешаться.

Начальник муниципальной полиции Бауcкого края Рейнис Икауниекс говорит:

«Мои сотрудники были на месте уже через минуту и установили, что девочка лежит без сознания. Они начали оказывать необходимую первую помощь до прибытия медиков Службы неотложной медицинской помощи».

К сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми, и несмотря на усилия оперативных служб, девочка скончалась.

«Самое ужасное, что ее отпустили в гости к подруге. Наверное, ехали с экскурсии… Подруга живет там, за леском, а сама девочка была из Варпы. Говорят, мать очень переживала, что разрешила… Она тоже была на месте», — рассказывает мужчина, живущий неподалеку от места аварии.

После выхода из общественного транспорта самым безопасным способом перейти дорогу является дождаться, пока транспорт уедет и дорога станет хорошо просматриваемой. Если обходить транспорт спереди, нельзя увидеть, не начнет ли кто-то его обгонять, а если обходить сзади — не видно, приближается ли кто-то по встречной полосе.

Водителям автомобилей также следует помнить, что при виде остановившегося общественного транспорта, скорее всего, кто-то будет выходить. Нужно быть особенно внимательными и снижать скорость движения. У этого автобуса на окне был желтый опознавательный знак «дети».

