Глава минэкономики и один из лидеров Союза зеленых и крестьян обратился с посланием к "прогрессивным".

Как известно, депутаты сеймовской фракции "Прогрессивные" завтра приглашают к себе на разговор премьера Эвику Силиню. Цель встречи - разобраться, почему глава правительства "так себя ведет" по отношению к "прогрессивным". Однако представитель еще одной коалиционной силы - Союза зеленых и крестьян, - в своем сегодняшнем заявлении призвал "прогрессивных" уже сегодня определиться, готовы ли они вообще брать на себя политическую ответственность за оборонную сферу и если у них самих кандидат на этот пост. Отметим, что вопрос о политической ответственности за министерство обороны повис в воздухе, поскольку предложенный Силиней кандидат на пост министра - Райвис Мелнис, - является беспартийным профессионалом. При этом "прогрессивные" вообще с ним не знакомы - как они могут брать на себя за него ответственность?

"Латвии сейчас нужна не политическая драма, а безопасность, стабильность и четкие действия.

От прогрессивных СЗК на этой неделе ожидает одного из двух решений: либо немедленно выдвинуть нового кандидата в министры обороны, способного эффективно защищать страну, либо честно признать, что они не способны взять на себя ответственность за оборонную сферу и отказаться от нее.

Прогрессивные сами сняли своего министра. Это политический выбор самой партии, а значит, и ответственность за дальнейшее полностью остается на стороне прогрессивных. За время этого правительства это уже третий раз, когда прогрессивные меняют своего министра. В сфере обороны такая нестабильность - не просто политический вопрос, она напрямую влияет на доверие общества к безопасности страны, непрерывность решений и способность государства действовать в кризисных ситуациях уверенно и профессионально.

Именно поэтому ответы на важнейшие вопросы должны были быть уже в воскресенье, в тот момент, когда министр подал в отставку. Общество и партнеры по коалиции уже тогда имели право дождаться четкого видения:

⁠ ⁠ или «прогрессивные» в полном объеме берут на себя политическую ответственность за оборонную отрасль; ⁠ ⁠ какие выводы сделаны после этого кризиса; ⁠ следующий план действий.

Мы все еще ждем этих ответов и сегодня", - говорится в заявлении одного из лидеров Союза зеленых и крестьян, министра экономики Виктора Валайниса.