Ворошиловский стрелок: в Риге меткий пенсионер стрелял из окна по воронам – в одну попал 13 4410

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
А вот как это происшествие видит искусственный интеллект.

А вот как это происшествие видит искусственный интеллект.

В Риге, в микрорайоне Пурвциемс, полиция задержала пенсионера за стрельбу по воронам, сообщили в Госполиция Латвии.

Во второй половине дня 8 мая полиция получила вызов от жителей Пурвциемса, которые заметили человека, стрелявшего по местным птицам из окна многоквартирного дома. Предположительно, одна птица погибла.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили возле дома мёртвую ворону. Полицейские выяснили у жителей, из какой квартиры велась стрельба.

В квартире сотрудники полиции задержали 69-летнего мужчину и изъяли у него оружие, предположительно — малокалиберную пневматическую винтовку. Свои действия мужчина объяснил тем, что ему мешало карканье ворон.

В полиции начат уголовный процесс по факту жестокого обращения с животным, повлёкшего его гибель. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, краткосрочного лишения свободы или пробационного надзора с лишением права содержать определённых или любых животных сроком до пяти лет.

По делу назначены экспертизы для закрепления доказательств. На время расследования к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

#полиция #оружие #животные #Латвия #задержание
