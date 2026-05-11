По данным Департамент охраны окружающей среды (ДООС), в декабре прошлого года поступило сообщение об остановленном в Польше грузе весом 19 тонн, в котором перевозились разрезанные пополам автомобили.

Установлено, что груз следовал из Великобритании в Литву без обязательного разрешения на перевозку отходов, предусмотренного регламентом Европейского союза (ЕС).

После осмотра груза польскими должностными лицами было установлено, что разрезанные транспортные средства считаются опасными отходами, поэтому вся партия была обоснованно классифицирована как незаконная перевозка отходов.

Оценив собранную информацию, ДООС подтвердил, что перевозка осуществлялась без предварительного письменного согласия.

После консультаций с иностранными ведомствами и компанией-перевозчиком по вопросу экологически безопасного возврата отходов в марте этого года ДООС выдал разрешение на возврат груза.

Как отметили в департаменте, 13 апреля весь груз был возвращен в страну происхождения — Великобританию.

По данным ведомства, в Литве планировалось окончательно разобрать автомобили на предприятии по переработке отходов, а детали реализовать на международных платформах электронной коммерции.

По словам директора Отдела качества окружающей среды ДООС Юргиты Садаускайте, этот случай демонстрирует важность эффективного международного сотрудничества ведомств и надлежащего оформления документов с самого начала перевозки для пресечения нелегального трафика отходов.