Трамп назвал Вэнса и Рубио потенциальными кандидатами в президенты на выборах в 2028 году 0 161

Дата публикации: 12.05.2026
Президент США Дональд Трамп назвал нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио идеальной командой и потенциальными кандидатами от Республиканской партии на выборах в 2028 году, но не стал уточнять, кто из них будет баллотироваться на пост президента, а кто - на должность вице-президента.

"Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Я полагаю, это идеальная команда, однако остаются детали", - сказал Трамп на мероприятии в Розовом саду Белого дома.

Он предложил участникам мероприятия "проголосовать" аплодисментами, спросив, кому нравится Джей Ди Вэнс, а кому Марко Рубио.

При этом Трамп не стал пояснять, кого из двух он видит в качестве будущего президента, а кого - в качестве вице-президента.

Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2028 года.

Автор - Светлана Тихомирова
