Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нобелевского лауреата Наргес Мохаммади временно освободили из тюрьмы в Иране 0 242

В мире
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нобелевского лауреата Наргес Мохаммади временно освободили из тюрьмы в Иране

Нобелевская лауреатка Наргес Мохаммади освобождена под залог в Иране. Её перевезли в Тегеран для лечения.

Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади была освобождена под залог из тюрьмы на севере Ирана и доставлена на лечение в Тегеран. Там ее здоровьем займется ее собственная медицинская команда — сообщает французская пресса.

После десяти дней госпитализации в городе Зенджан, где активистка отбывала заключение, она «получила временное освобождение от исполнения приговора под крупный залог». Теперь Наргес Мохаммади находится в больнице в Тегеране, где будет проходить лечение «под наблюдением своей собственной медицинской бригады», уточнили ее соратники.

Сторонники Мохаммади заявляют, что в тюрьме у политической активистки предположительно было два сердечных приступа, и ее жизнь — на волоске. Ее муж настаивает, что временного перевода в больницу — недостаточно, его жена не должна возвращаться в условия, лишившие ее здоровья (54-летней женщине осталось отбыть 18 лет тюрьмы).

Мохаммади — правозащитница, отмеченная в 2023 году Нобелевским комитетом «за борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех» (награду получали ее дети, живущие в Париже, так как сама она была в тюрьме). Физик по образованию, работавшая инженером в строительной компании, она была автором колонок в независимой прессе и пресс-секретарем правозащитного центра.

Многократно арестовывалась, 5 раз была осуждена и в общей сложности приговорена к 31 году лишения свободы и 154 ударам плетьми. Освобождалась в 2020 году, и в 2021 была вновь арестована. Срок заключения ей был увеличен за интервью под стражей и обращения в ООН.

История Наргес Мохаммади вновь привлекла внимание международного сообщества к положению политических заключённых и правозащитников в Иране, пишет bb.lv. Сторонники активистки продолжают требовать её полного освобождения, опасаясь, что возвращение в тюрьму может окончательно подорвать её здоровье.

Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Меркель может стать посредником в переговорах с Россией - СМИ
Изображение к статье: Пекин изменил написание фамилии Рубио, чтобы обойти собственные санкции
Изображение к статье: Трамп обвинил СМИ в госизмене из-за публикаций об Иране
Изображение к статье: Умер легендарный телеведущий Владимир Молчанов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Группа The Beatles
Культура &
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика
Изображение к статье: Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Люблю!
Изображение к статье: Силиня и Шуваев
Политика
Изображение к статье: Группа The Beatles
Культура &
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео