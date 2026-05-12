Нобелевская лауреатка Наргес Мохаммади освобождена под залог в Иране. Её перевезли в Тегеран для лечения.

Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади была освобождена под залог из тюрьмы на севере Ирана и доставлена на лечение в Тегеран. Там ее здоровьем займется ее собственная медицинская команда — сообщает французская пресса.

После десяти дней госпитализации в городе Зенджан, где активистка отбывала заключение, она «получила временное освобождение от исполнения приговора под крупный залог». Теперь Наргес Мохаммади находится в больнице в Тегеране, где будет проходить лечение «под наблюдением своей собственной медицинской бригады», уточнили ее соратники.

Сторонники Мохаммади заявляют, что в тюрьме у политической активистки предположительно было два сердечных приступа, и ее жизнь — на волоске. Ее муж настаивает, что временного перевода в больницу — недостаточно, его жена не должна возвращаться в условия, лишившие ее здоровья (54-летней женщине осталось отбыть 18 лет тюрьмы).

Мохаммади — правозащитница, отмеченная в 2023 году Нобелевским комитетом «за борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех» (награду получали ее дети, живущие в Париже, так как сама она была в тюрьме). Физик по образованию, работавшая инженером в строительной компании, она была автором колонок в независимой прессе и пресс-секретарем правозащитного центра.

Многократно арестовывалась, 5 раз была осуждена и в общей сложности приговорена к 31 году лишения свободы и 154 ударам плетьми. Освобождалась в 2020 году, и в 2021 была вновь арестована. Срок заключения ей был увеличен за интервью под стражей и обращения в ООН.

История Наргес Мохаммади вновь привлекла внимание международного сообщества к положению политических заключённых и правозащитников в Иране, пишет bb.lv. Сторонники активистки продолжают требовать её полного освобождения, опасаясь, что возвращение в тюрьму может окончательно подорвать её здоровье.