Директор департамента Министерства обороны Гуна Гаврилко оценила сообщение о 40-процентной текучке кадров в ее ведомстве:

«Здесь бродит какая-то дикая дезинформация о смене персонала в Министерстве обороны. За последние 6 лет ничего особенного не изменилось, и всё примерно так же».

Она приводит цифры, согласно которым в 2024 году в Министерстве обороны сменилось 14,2% штатного состава, в прошлом году – 17,4%, а на апрель нынешнего – 6,3%.

Тоже не мало, но явно меньше 40 процентов, о которых переживает «Новое Единство».

Kaut kāda traka dezinformācija te klīst par Aizsardzības ministrijas personāla mainību. Pēdējo 6 gadu laikā nekas īpašs nav mainījies un ir aptuveni līdzīgs — Guna_Gavrilko (@GunaGavrilko) May 11, 2026

«Эти проценты не изменились за десять лет. Сколько уходит, столько и приходит. Происходит большая ротация и внутри отрасли – люди уходят из министерства, но уходят в подведомственные учреждения», – поясняет Гаврилко.

Кстати, она решила не отвечать на появившийся под ее публикацией вопрос: «Значит «Новое Единство» опять врет?».

Как сообщал bb.lv, в сообщении, которое переопубликовала министр иностранных дел Байба Браже, говорится, что по данным «Нового Единства» текучка кадров в Министерстве обороны Латвии составляет 40 процентов. И это в мирное время.