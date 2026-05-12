Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мятеж? Минобороны идет в атаку и обвиняет во лжи правящую партию Латвии 10 7803

Наша Латвия
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: На боевом посту.

На боевом посту.

ФОТО: LETA

«Это какая-то дикая дезинформация», – так оценили в Минобороны заявление, которое распространяет правящая партия «Новое Единство».

Директор департамента Министерства обороны Гуна Гаврилко оценила сообщение о 40-процентной текучке кадров в ее ведомстве:

«Здесь бродит какая-то дикая дезинформация о смене персонала в Министерстве обороны. За последние 6 лет ничего особенного не изменилось, и всё примерно так же».

Она приводит цифры, согласно которым в 2024 году в Министерстве обороны сменилось 14,2% штатного состава, в прошлом году – 17,4%, а на апрель нынешнего – 6,3%.

Тоже не мало, но явно меньше 40 процентов, о которых переживает «Новое Единство».

«Эти проценты не изменились за десять лет. Сколько уходит, столько и приходит. Происходит большая ротация и внутри отрасли – люди уходят из министерства, но уходят в подведомственные учреждения», – поясняет Гаврилко.

Кстати, она решила не отвечать на появившийся под ее публикацией вопрос: «Значит «Новое Единство» опять врет?».

Как сообщал bb.lv, в сообщении, которое переопубликовала министр иностранных дел Байба Браже, говорится, что по данным «Нового Единства» текучка кадров в Министерстве обороны Латвии составляет 40 процентов. И это в мирное время.

Читайте нас также:
#министерство обороны #Латвия #социальные сети #дезинформация #новости #ложь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
21
3
3
0
0
0

Оставить комментарий

(10)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото из архива Музея Рижского гетто.
Изображение к статье: Бегуны Рижскогог марафона
Изображение к статье: Латвийские медсестры
Изображение к статье: Пенсионер считает деньги у окна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика
Изображение к статье: Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Люблю!
Изображение к статье: Силиня и Шуваев
Политика
Изображение к статье: Пачки денег, кредит
Наша Латвия
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео