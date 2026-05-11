Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Текучка кадров – 40 процентов. И это еще не все проблемы Латвийской армии 1 1946

Наша Латвия
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Армия.

Армия.

ФОТО: Unsplash.com

В распространенном заявлении входящая в правящую коалицию партия «Новое Единство» попыталась объяснить причины отставки министра обороны Андриса Спрудса.

В сообщении, которое переопубликовала министр иностранных дел Байба Браже говорится:

«Важно подчеркнуть — решение (об отставке Спрудса. – bb.lv) не было принято в течение одного дня. У этого решения было несколько серьезных причин, накопившихся за более длительный период:

– высокая (около 40%) текучесть кадров в Министерстве обороны;

– неспособность двух госсекретарей работать с министром;

– утрата доверия общества после последних инцидентов с безопасностью (очевидно имеется в виду безнаказанный прилет дронов. – bb.lv), когда на оборону направляется исторически самый большой финансирование — почти 5% от ВВП».

Здесь можно отметить, что про увольнение госсекретарей и атаку дронов общество, конечно, знало. А вот про то, что в Минобороне не задерживаются люди – это удивительно.

Казалось бы с финансированием, превышающим 2 млрд евро в год, зарплаты в военной сфере должны быть более чем достойные. А где высокое жалование, туда выстраиваются очереди желающих послужить. Ан нет – из Минобороны бегут люди. И это в мирное время. Какая текучка кадров начнется после первых выстрелов, сложно представить.

Читайте нас также:
#Латвия #зарплаты #безопасность #оборона #финансирование #дроны #отставка #армия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
21
1
1
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Хантавирус не дремлет.
Изображение к статье: Цветущее дерево
Изображение к статье: Байба Браже.
Изображение к статье: Луцавсала

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Картофельные драники без яиц и муки: быстрый и вкусный рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Содержание неинтересного медиаресурса выкачивает из бюджета сотни миллионов евро. Эксклюзив!
Бизнес
1
Изображение к статье: Жизнь уже не будет прежней: эти знаки зодиака стоят на пороге судьбоносных перемен
Люблю!
1
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео