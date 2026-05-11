В сообщении, которое переопубликовала министр иностранных дел Байба Браже говорится:

«Важно подчеркнуть — решение (об отставке Спрудса. – bb.lv) не было принято в течение одного дня. У этого решения было несколько серьезных причин, накопившихся за более длительный период:

– высокая (около 40%) текучесть кадров в Министерстве обороны;

– неспособность двух госсекретарей работать с министром;

– утрата доверия общества после последних инцидентов с безопасностью (очевидно имеется в виду безнаказанный прилет дронов. – bb.lv), когда на оборону направляется исторически самый большой финансирование — почти 5% от ВВП».

Здесь можно отметить, что про увольнение госсекретарей и атаку дронов общество, конечно, знало. А вот про то, что в Минобороне не задерживаются люди – это удивительно.

Казалось бы с финансированием, превышающим 2 млрд евро в год, зарплаты в военной сфере должны быть более чем достойные. А где высокое жалование, туда выстраиваются очереди желающих послужить. Ан нет – из Минобороны бегут люди. И это в мирное время. Какая текучка кадров начнется после первых выстрелов, сложно представить.