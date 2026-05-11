Армия.
В распространенном заявлении входящая в правящую коалицию партия «Новое Единство» попыталась объяснить причины отставки министра обороны Андриса Спрудса.
В сообщении, которое переопубликовала министр иностранных дел Байба Браже говорится:
«Важно подчеркнуть — решение (об отставке Спрудса. – bb.lv) не было принято в течение одного дня. У этого решения было несколько серьезных причин, накопившихся за более длительный период:
– высокая (около 40%) текучесть кадров в Министерстве обороны;
– неспособность двух госсекретарей работать с министром;
– утрата доверия общества после последних инцидентов с безопасностью (очевидно имеется в виду безнаказанный прилет дронов. – bb.lv), когда на оборону направляется исторически самый большой финансирование — почти 5% от ВВП».
Здесь можно отметить, что про увольнение госсекретарей и атаку дронов общество, конечно, знало. А вот про то, что в Минобороне не задерживаются люди – это удивительно.
Казалось бы с финансированием, превышающим 2 млрд евро в год, зарплаты в военной сфере должны быть более чем достойные. А где высокое жалование, туда выстраиваются очереди желающих послужить. Ан нет – из Минобороны бегут люди. И это в мирное время. Какая текучка кадров начнется после первых выстрелов, сложно представить.
May 11, 2026
Ministru prezidente Evika Siliņa svētdien sasauca ārkārtas sadarbības sanāksmi, lai vienotos par turpmākajiem soļiem aizsardzības jomā, jo esošā Latvijas drošības situācija prasa profesionālu un pieredzējušu vadību.
Iemesls bija vienošanās par izmaiņām…
