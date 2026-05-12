Британия и Франция собирают коалицию для миссии в Ормузском проливе 0 168

В мире
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Британия и Франция собирают коалицию для миссии в Ормузском проливе

Великобритания и Франция проведут первую встречу министров обороны более чем 40 стран для обсуждения международной военной миссии в Ормузском проливе. Лондон и Париж заявляют, что операция будет носить исключительно оборонительный характер и направлена на защиту судоходства на одном из важнейших торговых маршрутов мира.

Великобритания и Франция проведут во вторник, 12 мая, первую встречу на уровне министров обороны из более чем 40 стран для согласования аспектов международной военной миссии в Ормузском проливе. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства, пишет bb.lv.

В заявлении ведомства говорится:

«Ожидается, что под руководством Великобритании и Франции международные партнеры используют встречу для обсуждения и определения своего военного вклада в оборонительную миссию по открытию и обеспечению безопасности Ормузского пролива, когда это позволят условия».

В британском Минобороны подчеркнули, что «план носит исключительно оборонительный характер» и направлен на «восстановление доверия к коммерческому судоходству на этом важнейшем торговом маршруте». Предполагается, что на министерской встрече будут объявлены конкретные обязательства стран.

7 мая в Красное море прибыл французский авианосец «Шарль де Голль». В Елисейском дворце назвали этот шаг демонстрацией готовности к обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Минобороны Великобритании в свою очередь сообщило, что на Ближний Восток будет отправлен эсминец HMS Dragon.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон проводили саммит, посвященный миссии в Ормузском проливе. Кроме того, под Лондоном в конце апреля состоялась двухдневная конференция по этому вопросу с участием военных специалистов примерно из 40 стран. Литва направит 40 военных и гражданских специалистов для участия в международной операции в Ормузском проливе.

На фоне напряжённости на Ближнем Востоке западные страны усиливают военное присутствие в регионе и пытаются обеспечить безопасность морских перевозок, пишет bb.lv. Ожидается, что после встречи участники коалиции объявят о конкретных силах и средствах, которые готовы направить для участия в миссии.

Автор - Светлана Тихомирова
