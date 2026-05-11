Что такое «аэропортное перемирие», которое хотят заключить Украина и Россия? 0 631

Дата публикации: 11.05.2026
Украина хочет заключить с Россией «аэропортное перемирие» и рассчитывает в этом на помощь Европейского союза.

Идею о взаимном отказе от ударов по аэропортам РФ и Украины озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

По словам министра, Киеву «вероятно, нужна новая роль Европы» в мирных переговорах, поскольку дипломатический процесс под эгидой США замедлился.

«Возможно, мы попробуем решить или достичь так называемого „аэропортного перемирия“, — заявил Сибига.

По замыслу Киева, обе стороны конфликта должны будут воздержаться от ударов по аэропортам или ударов, ставящих под угрозу авиасообщение. Сибига выразил мниние, что европейские партнеры могли бы создать отдельную платформу или специальную группу для обсуждения такого формата перемирия. По его словам, глава Украины Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами.

С 9 по 11 мая включительно действовало трехдневное прекращение огня в зоне проведения специальной военной операции, объявленное президентом США Дональдом Трампом и поддержанное Киевом и Москвой.

#Украина #Дональд Трамп #дипломатия #перемирие #Россия #политика
