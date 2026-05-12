WSJ: ОАЭ могли тайно нанести удары по Ирану — новые детали конфликта

Дата публикации: 12.05.2026
Объединенные Арабские Эмираты, вероятно, принимали прямое участие в войне против Ирана. По данным Wall Street Journal, в начале апреля ОАЭ нанесли удары по иранскому нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван — ранее об этом официально не сообщалось.

Американская газета The Wall Street Journal сообщила о ранее неизвестном эпизоде войны против Ирана.

По информации издания, в начале апреля Объединенные Арабские Эмираты нанесли удары по нефтяным объектам на иранском острове Лаван.

Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе, который считается одним из крупных объектов нефтяной инфраструктуры Ирана.

Издание утверждает, что атака произошла примерно в тот период, когда президент США Дональд Трамп объявил перемирие после пятинедельной воздушной кампании против Ирана.

Официально участие ОАЭ в ударах до сих пор не подтверждалось.

WSJ со ссылкой на неназванные источники также пишет, что Вашингтон негласно поддерживал готовность стран Персидского залива подключиться к операции против Тегерана.

Точная дата ударов не раскрывается.

Однако иранская государственная телерадиокомпания IRIB еще 8 апреля сообщала об атаке на нефтяные объекты острова Лаван.

Тогда иранские СМИ называли удар «трусливым нападением».

Вскоре после этого Иран нанес ответные удары по странам региона.

ОАЭ позже сообщили, что подверглись атаке с применением 17 ракет и 35 беспилотников.

Под удары также попал Кувейт.

Кувейтская армия заявляла об атаках на объекты энергетической инфраструктуры, включая электростанции и установки по опреснению воды.

История показывает, насколько масштабным оказался конфликт вокруг Ирана.

Хотя основное внимание мировой общественности было сосредоточено на США и Израиле, за кулисами в противостояние, вероятно, оказались вовлечены и другие государства Персидского залива.

Остров Лаван имеет важное значение для иранской нефтяной отрасли.

По данным на 2020 год, местный нефтеперерабатывающий завод перерабатывал около 60 тысяч баррелей нефти в сутки.

На фоне продолжающейся напряженности вокруг Ормузского пролива и энергетических маршрутов любая атака на нефтяную инфраструктуру региона остается крайне чувствительной для мировых рынков.

