Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес резко раскритиковала заявление Дональда Трампа о возможном присоединении страны к США в качестве 51-го штата. Она подчеркнула, что Венесуэла останется независимым и суверенным государством.

Родригес назвала такую идею абсолютно неприемлемой. Она подчеркнула суверенитет своего государства. Чиновница произнесла свою речь в Гааге, где находилась на последнем дне слушаний. Суд рассматривает территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной. Речь идет о регионе Эссекибо, который чрезвычайно богат природными ресурсами.

Об этом сообщает bb.lv со ссылкой на издание The Independent.

"Мы будем продолжать защищать нашу целостность, наш суверенитет, нашу независимость, нашу историю", - заявил Родригес, добавив, что Венесуэла - "не колония, а свободная страна".

Что именно предложил Дональд Трамп

Скандал вспыхнул после интервью 47-го президента США для телеканала Fox News. О намерениях Трампа сообщил соведущий Fox News Джон Робертс.

Он опубликовал сообщение в социальных сетях по результатам разговора. Трамп сказал, что он "серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США".

Официальный Белый дом пока молчит, а другие чиновники администрации Трампа тоже не предоставили никаких комментариев на запросы журналистов.

Как Трамп "увеличивает" количество штатов

Лидер США не впервые делает такие скандальные заявления. Началось все с Канады, которую Трамп решил "присоединить" к США. Из-за этого между странами началась таможенная война.

Кроме того, Трампу не нравится, что Канада сблизилась с Китаем в вопросах торговли.

А еще президент США неоднократно заявлял о планах присоединить Гренландию в состав Штатов. Он хотел купить остров за 700 миллиардов долларов, что вызвало скандал в Европе.

Заявление Трампа вызвало резкую реакцию в Венесуэле и вновь привлекло внимание к отношениям между странами. Власти республики подчеркнули, что не собираются отказываться от своего суверенитета и независимости.