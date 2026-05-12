Над немецким городом Хоккенхайм на высоте около 800 метров столкнулись мотопланер и легкомоторный самолёт. Несмотря на серьёзные повреждения воздушных судов, пилотам удалось сохранить управление и благополучно посадить машины на аэродромах, избежав жертв и пострадавших.

Инцидент произошел в районе Рейн-Неккар. В столкновении участвовали мотопланер и самолет с двигателем. Оба воздушных судна получили незначительные повреждения, но смогли продолжить полет.

Пилоты проявили хладнокровие и высокий профессионализм: после столкновения они не стали пытаться совершить экстренную посадку в чистом поле, а довели свои машины до аэродромов базирования.

Так, один пилот благополучно приземлился в Хоккенхайме, а второй — в городе Шпайер, расположенном в 24 километрах к северу. Немецкие соцсети уже окрестили случившееся «настоящим чудом», так как столкновение на столь высокой скорости крайне редко обходится без жертв.

Полиция начала расследование, обстоятельства столкновения выясняются.

Инцидент уже назвали настоящим чудом, пишет bb.lv, поскольку подобные столкновения в воздухе нередко заканчиваются трагедией. Теперь немецким следователям предстоит установить причины опасного сближения и выяснить, можно ли было предотвратить происшествие.