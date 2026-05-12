Планы США по сокращению военного присутствия в Европе способны ударить не только по безопасности НАТО и экономике европейских регионов, но и по стратегическим интересам самого Вашингтона. Об этом пишет немецкое издание Die Welt, анализируя возможный вывод американских войск из Германии, Италии и Испании.

По данным издания, Пентагон оценивает численность американских военных в Европе примерно в 80 000 человек. Их присутствие давно вышло за рамки чисто военной функции. Так, солдаты и члены их семей снимают жилье, тратят деньги в местных магазинах, пользуются услугами малого бизнеса и создают постоянный спрос для региональных предприятий.

Ключевым пунктом американского присутствия в Европе остается ФРГ. В этой стране находятся около 36 000 военных США, а также важнейшие объекты американской инфраструктуры. Это авиабаза Рамштайн, госпиталь в Ландштуле и штабы Европейского и Африканского командований США.

Как отмечается в материале, отдельные немецкие регионы могут ощутить возможный вывод войск особенно остро. В частности, в районе Рамштайна экономический эффект от американского присутствия оценивается более чем в 1,7 миллиарда евро за финансовый год. Бургомистр города Торстен Гредлер предупредил, что сокращение контингента станет серьезным ударом для местной экономики.

Кроме того, американские базы играют важную стратегическую роль в системе НАТО. Так, в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции размещено ядерное оружие США, которое рассматривается как один из элементов сдерживания в рамках альянса.

Издание также подчеркивает, что объекты Соединенных Штатов в Европе нужны Вашингтону не только для защиты союзников.

«Американские войска находятся в Европе не для того, чтобы защищать европейцев. Соединенные Штаты невозможно защитить только из Техаса, Северной Каролины или Флориды. Необходимо передовое присутствие повсеместно, чтобы задействовать авиацию, флот и сухопутные силы — не только в Европе, но и в Африке, на Ближнем Востоке и в Арктике», указал экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

Наиболее важными объектами в данном контексте являются британские авиабазы Фэрфорд, Милденхолл и Лейкенхит, испанская база Рота, итальянские Сигонелла и Авиано, а также инфраструктура в Польше, Румынии и Турции. Многие из этих пунктов задействованы в логистике НАТО и маршрутах поставок военной помощи Украине.

Как отмечают немецкие обозреватели, сокращение американского присутствия на Европейском континенте может ослабить возможности Североатлантического альянса на восточном и южном флангах, а также усложнить оперативное планирование Вашингтона. Таким образом, последствия такого шага для самих США могут оказаться даже серьезнее, чем для европейских стран.

Эксперты считают, что американские базы в Европе давно стали не только элементом военного сдерживания, но и важной частью глобальной логистики США и НАТО, пишет bb.lv. Поэтому масштабное сокращение контингента может ослабить оперативные возможности Вашингтона сразу на нескольких направлениях — от Европы до Ближнего Востока и Арктики.