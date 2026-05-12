Строительство Национального стадиона Литвы идет по плану, заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, подчеркнув, что стоимость проекта не выросла, несмотря на подорожание строительных материалов, пишет LETA со ссылкой на LRT.

«Все идет гладко — в соответствии с планом. Железобетонные конструкции стадиона уже практически завершены. Начата укладка кровли», — сказал в понедельник журналистам мэр Вильнюса. Он добавил, что пока никаких новых изменений в проекте не планируется.

Он также подтвердил, что, несмотря на рост цен на строительные материалы, стоимость проекта увеличиваться не будет. «Нет, роста расходов не будет», — заявил Бенкунскас.

«Все уже было определено в 2024 году», — пояснил он. «Мы искренне надеемся, что больше не будет никаких катаклизмов. Мы видим, что происходит в мире, видим ситуацию с войной в Иране. В любом случае наш договор предусматривает, что проведенная и утвержденная индексация была разовой. Весь комплекс будет построен более чем за 150 миллионов евро», — добавил Бенкунскас.

То, что стоимость строительства стадиона не увеличится, подтвердил и владелец строительной компании Hanner Арвидас Авулис.

Полное завершение Национального стадионного комплекса запланировано на конец 2027 года. Авулис допустил, что открытие может состояться 15 ноября 2027 года, когда на новом стадионе пройдет первый футбольный матч.

Многофункциональный спортивный комплекс площадью 22,3 гектара будет включать восемь объектов — спортивную арену, Национальный стадион на 19 000 мест и Музей спорта, три тренировочных футбольных поля, легкоатлетический стадион, культурно-образовательный центр с библиотекой и детским садом.

Напомним, что в Риге о необходимости строительства нового футбольного стадиона говорят давно, но проект пока так и не был запущен в реализацию. На данный момент крупнейшим специализированным футбольным стадионом в Риге остается «Сконто» (6747 мест), а в 2022 году был построен частный «LNK Sporta parks» (1674 места).