Трамп и Маск скоро приземлятся в Китае. По какой причине все помирились? 0 371

В мире
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маск

Белый дом пригласил глав крупнейших корпораций сопровождать Дональда Трампа в его поездке в Китай, которая состоится в конце недели.

В частности, речь о главе Tesla Inc. Илоне Маске, Тиме Куке из Apple, Келли Ортберг из Boeing Co и других.

В том числе встретиться с Си Цзиньпином могут главы Goldman Sachs Group, Blackstone, Citigroup, General Electric, Visa, Mastercard — и это далеко не весь список. После того, как весь список компаний был опубликован, подскочили их акции.

Окончательное примирение Трампа и Маска

Bloomberg обращает внимание, что «включение Маска в список — это последний признак того, что отношения между президентом США и самым богатым человеком в мире наладились».

Ссора между ними, удостоенная отдельной статьи в Википедии, случилась, когда Маск покинул администрацию Трампа, раскритиковав «Большой прекрасный законопроект», который должен был стать для Трампа знаковым. С июня по сентябрь 2025 года они обменивались уколами. Публичное примирение состоялось на похоронах политического активиста Чарли Кирка: после встречи на траурном событии Илон Маск и Белый дом обменялись публикациями, что конфликт улажен. Цели визита

Путешествие богатейших людей планеты вместе с Трампом, как надеется американский президент, поможет заключить ряд деловых сделок и соглашений о закупках с Пекином. В частности, Трамп хочет согласовать детали создания торговой палаты с Китаем.

Источники издания сообщили, что в ходе визита Boeing закроет одну из крупнейших сделок для себя — по продаже 500 самолетов 737 Max.

Для Tesla этот визит также очень важен, поскольку компания испытывает жесткую конкуренцию с китайскими производителями и надеется получить одобрение ее технологии автопилота китайскими регулирующими структурами.

МИД Китая подтвердил визит президента США в Пекин 13–15 мая.

#Илон Маск #технологии #дипломатия #экономика #Китай #политика
