Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Процесс пошел? Президент Финляндии призвал Европу начать прямой диалог с Россией 0 442

В мире
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Финляндии Александр Стубб

Европейские государства уже обсуждают, кто из них установит контакт с Россией, но решения пока нет, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу повести прямой диалог с Россией. "Пришло время начать переговоры с Россией. Когда это произойдет, я не знаю", - заявил Стубб в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном в понедельник, 11 мая.

Если политика США в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, значит, европейцам следует самим вступить в прямое общение с Москвой, считает он. "Мы обсуждали с европейскими лидерами, кто будет устанавливать контакт, мы пока не знаем", - сказал глава финского государства.

Александр Стубб подчеркнул, что все действия должны быть согласованы между европейскими государствами. "Будет это специальный посланник или группа лидеров, мы увидим", - добавил он, цитирует "Немецкая волна".

Читайте нас также:
#США #Украина #Европа #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: У берегов Тенерифе идёт эвакуация пассажиров лайнера MV Hondius, где обнаружили хантавирус. Иконка видео
Изображение к статье: НЛО на поле боя
Изображение к статье: Елена Ульянова
Изображение к статье: аэс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трещины на сухой земле под облаками
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Картофельные драники без яиц и муки: быстрый и вкусный рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Содержание неинтересного медиаресурса выкачивает из бюджета сотни миллионов евро. Эксклюзив!
Бизнес
1
Изображение к статье: Трещины на сухой земле под облаками
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео