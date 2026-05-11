Европейские государства уже обсуждают, кто из них установит контакт с Россией, но решения пока нет, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу повести прямой диалог с Россией. "Пришло время начать переговоры с Россией. Когда это произойдет, я не знаю", - заявил Стубб в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном в понедельник, 11 мая.

Если политика США в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, значит, европейцам следует самим вступить в прямое общение с Москвой, считает он. "Мы обсуждали с европейскими лидерами, кто будет устанавливать контакт, мы пока не знаем", - сказал глава финского государства.

Александр Стубб подчеркнул, что все действия должны быть согласованы между европейскими государствами. "Будет это специальный посланник или группа лидеров, мы увидим", - добавил он, цитирует "Немецкая волна".