В апреле уровень зарегистрированной безработицы в Латвии продолжил снижаться. Число официально зарегистрированных безработных уменьшилось более чем на две тысячи человек, а самый высокий показатель по-прежнему сохраняется в Латгале.

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце апреля составил 4,7% от числа экономически активного населения. По сравнению с мартом показатель снизился на 0,2 процентного пункта, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости.

За месяц количество зарегистрированных безработных сократилось на 2402 человека — до 41 507. В конце марта в базе агентства числились 43 909 безработных.

Самая низкая безработица по-прежнему фиксируется в Рижском регионе. В конце апреля показатель здесь составил 3,6%, что немного ниже мартовского уровня.

Наиболее сложной ситуация остается в Латгале, где уровень зарегистрированной безработицы достигал 9,7%. Однако именно здесь за месяц произошло одно из самых заметных улучшений — показатель снизился сразу на 0,4 процентного пункта.

Такое же снижение зафиксировано в Видземе, Земгале и Курземе.

В Видземе уровень безработицы в конце апреля составил 4,2%, в Земгале — 4,5%, а в Курземе — 4,6% от числа экономически активного населения.

Снижение безработицы весной — традиционная тенденция для латвийского рынка труда. В этот период активнее начинают работать сезонные отрасли — строительство, сельское хозяйство, туризм и часть производственного сектора.

При этом разница между регионами остается значительной. Если в Риге безработица уже приблизилась к минимальным уровням последних лет, то в Латгале показатель почти втрое выше столичного.

Для сравнения: в конце 2025 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5%.

Весной рынок труда в Латвии снова показывает оживление, хотя региональный разрыв по уровню безработицы по-прежнему остается заметным.