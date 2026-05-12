Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии стало меньше безработных: самый заметный спад — в Латгале 1 838

Бизнес
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчина и женщина занимаются посевом на поле
ФОТО: BB.LV/AI

В апреле уровень зарегистрированной безработицы в Латвии продолжил снижаться. Число официально зарегистрированных безработных уменьшилось более чем на две тысячи человек, а самый высокий показатель по-прежнему сохраняется в Латгале.

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце апреля составил 4,7% от числа экономически активного населения. По сравнению с мартом показатель снизился на 0,2 процентного пункта, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости.

За месяц количество зарегистрированных безработных сократилось на 2402 человека — до 41 507. В конце марта в базе агентства числились 43 909 безработных.

Самая низкая безработица по-прежнему фиксируется в Рижском регионе. В конце апреля показатель здесь составил 3,6%, что немного ниже мартовского уровня.

Наиболее сложной ситуация остается в Латгале, где уровень зарегистрированной безработицы достигал 9,7%. Однако именно здесь за месяц произошло одно из самых заметных улучшений — показатель снизился сразу на 0,4 процентного пункта.

Такое же снижение зафиксировано в Видземе, Земгале и Курземе.

В Видземе уровень безработицы в конце апреля составил 4,2%, в Земгале — 4,5%, а в Курземе — 4,6% от числа экономически активного населения.

Снижение безработицы весной — традиционная тенденция для латвийского рынка труда. В этот период активнее начинают работать сезонные отрасли — строительство, сельское хозяйство, туризм и часть производственного сектора.

При этом разница между регионами остается значительной. Если в Риге безработица уже приблизилась к минимальным уровням последних лет, то в Латгале показатель почти втрое выше столичного.

Для сравнения: в конце 2025 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5%.

Весной рынок труда в Латвии снова показывает оживление, хотя региональный разрыв по уровню безработицы по-прежнему остается заметным.

Читайте нас также:
#безработица #Латвия #регионы #тенденции #рынок труда #экономика #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Model X.
Изображение к статье: Saudi Aramco.
Изображение к статье: Самолет airBaltic
Изображение к статье: Самолет airBaltic

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика
Изображение к статье: Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Люблю!
Изображение к статье: Силиня и Шуваев
Политика
Изображение к статье: Пачки денег, кредит
Наша Латвия
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео