В Испании скончался участник операции по эвакуации лайнера MV Hondius 0 1247

Дата публикации: 11.05.2026
Изображение к статье: У берегов Тенерифе идёт эвакуация пассажиров лайнера MV Hondius, где обнаружили хантавирус.

В Испании скончался офицер Гражданской гвардии, принимавший участие в эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса. О смерти сотрудника сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Вечером 10 мая скончался испанский офицер Гражданской гвардии, который участвовал в эвакуации пассажиров с круизного лайнера MV Hondius во время вспышки хантавируса.

«Этот сотрудник участвовал в операции испанских властей, проводимой в координации с ВОЗ, в целях безопасной эвакуации людей с судна MV Hondius в порту Пуэрто-де-Гранадилья на юге Тенерифе в аэропорт для репатриации», — написал он в соцсети.

Работники экстренных служб, находившиеся на причале, сразу же начали реанимационные процедуры, однако, несмотря на все усилия, спасти человека не удалось.

Хантавирус — это острая вирусная инфекция, распространяемая грызунами. Заболевание может протекать в тяжёлой форме, поражая лёгкие или почки. Власти Нидерландов уже осведомлены о сложившейся ситуации и готовятся к прибытию судна. Посольство Российской Федерации продолжает отслеживать ситуацию и поддерживает контакт с российским гражданином. После того как лайнер прибудет в порт и будут выполнены все необходимые санитарные мероприятия, россиянин сможет покинуть MV Hondius.

Ранее в Мадриде ввели строгие карантинные меры для круизного судна MV Hondius, на борту которого выявлена вспышка хантавируса. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка распорядился, чтобы все суда не приближались к лайнеру ближе чем на одну морскую милю, как только он окажется в акватории Канарских островов.

Ситуация вокруг MV Hondius продолжает вызывать серьёзную обеспокоенность у властей и международных организаций, пишет bb.lv. Испания сохраняет жёсткие санитарные ограничения, а специалисты продолжают следить за состоянием пассажиров и экипажа, чтобы не допустить дальнейшего распространения опасной инфекции.

#медицина #Испания #карантин #ВОЗ #эвакуация #круизный лайнер
